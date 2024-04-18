18 апреля 2024

Александр Моор поручил выделить материальную помощь пострадавшим от паводка семьям. Видео

Моор: жителям сел, чьи дома пострадали от паводка, выделят по 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Помощь получат 90 семей, чьи дома уже пострадали от паводка Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителям сел Тюменской области, чьи дома пострадали от паводков, выделят 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор.

«Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Принял решение выплатить семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил глава региона.

Он также отметил, что для получения средств необходимо заполнить одно заявление. Александр Моор поручил соцслужбам выплатить деньги пострадавшим оперативно. Как сообщил губернатор, вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования затопленных домов.

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Жителям сел Тюменской области, чьи дома пострадали от паводков, выделят 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. «Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Принял решение выплатить семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил глава региона. Он также отметил, что для получения средств необходимо заполнить одно заявление. Александр Моор поручил соцслужбам выплатить деньги пострадавшим оперативно. Как сообщил губернатор, вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования затопленных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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