Жителям сел Тюменской области, чьи дома пострадали от паводков, выделят 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор.
«Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Принял решение выплатить семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил глава региона.
Он также отметил, что для получения средств необходимо заполнить одно заявление. Александр Моор поручил соцслужбам выплатить деньги пострадавшим оперативно. Как сообщил губернатор, вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования затопленных домов.
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Жителям сел Тюменской области, чьи дома пострадали от паводков, выделят 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. «Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Принял решение выплатить семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил глава региона. Он также отметил, что для получения средств необходимо заполнить одно заявление. Александр Моор поручил соцслужбам выплатить деньги пострадавшим оперативно. Как сообщил губернатор, вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования затопленных домов.