18 апреля 2024

Житель ХМАО украл велосипед у соседки для ремонта своего транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
Житель ХМАО украл велосипед, чтобы разобрать его на запчасти Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) украл с лестничной площадки спортивный велосипед, планируя использовать его детали для ремонта собственного транспорта. Соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

«Накануне в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, у которой с лестничной клетки подъезда пропал спортивный велосипед. Подозреваемым оказался 54-летний сосед пострадавшей, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вартовчанин признался правоохранителям, что планировал использовать детали украденного велосипеда для ремонта своего», — сообщила пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Мужчина, сорвав замок, унес велосипед к себе в квартиру, где разобрал его на части. Ненужные детали вартовчанин выбросил в мусор. Ущерб от кражи составил порядка 30 тысяч рублей. Полиция быстро вышла на след похитителя, при задержании подозреваемый признался в содеянном. На подозреваемого завели уголовное дело. Прежде мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Похитителя поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) украл с лестничной площадки спортивный велосипед, планируя использовать его детали для ремонта собственного транспорта. Соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. «Накануне в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, у которой с лестничной клетки подъезда пропал спортивный велосипед. Подозреваемым оказался 54-летний сосед пострадавшей, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вартовчанин признался правоохранителям, что планировал использовать детали украденного велосипеда для ремонта своего», — сообщила пресс-служба УМВД России по Нижневартовску. Мужчина, сорвав замок, унес велосипед к себе в квартиру, где разобрал его на части. Ненужные детали вартовчанин выбросил в мусор. Ущерб от кражи составил порядка 30 тысяч рублей. Полиция быстро вышла на след похитителя, при задержании подозреваемый признался в содеянном. На подозреваемого завели уголовное дело. Прежде мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Похитителя поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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