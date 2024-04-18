Житель ХМАО украл велосипед у соседки для ремонта своего транспорта

19 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО украл велосипед, чтобы разобрать его на запчасти Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) украл с лестничной площадки спортивный велосипед, планируя использовать его детали для ремонта собственного транспорта. Соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. «Накануне в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, у которой с лестничной клетки подъезда пропал спортивный велосипед. Подозреваемым оказался 54-летний сосед пострадавшей, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вартовчанин признался правоохранителям, что планировал использовать детали украденного велосипеда для ремонта своего», — сообщила пресс-служба УМВД России по Нижневартовску. Мужчина, сорвав замок, унес велосипед к себе в квартиру, где разобрал его на части. Ненужные детали вартовчанин выбросил в мусор. Ущерб от кражи составил порядка 30 тысяч рублей. Полиция быстро вышла на след похитителя, при задержании подозреваемый признался в содеянном. На подозреваемого завели уголовное дело. Прежде мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Похитителя поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска (ХМАО) украл с лестничной площадки спортивный велосипед, планируя использовать его детали для ремонта собственного транспорта. Соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. «Накануне в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, у которой с лестничной клетки подъезда пропал спортивный велосипед. Подозреваемым оказался 54-летний сосед пострадавшей, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вартовчанин признался правоохранителям, что планировал использовать детали украденного велосипеда для ремонта своего», — сообщила пресс-служба УМВД России по Нижневартовску. Мужчина, сорвав замок, унес велосипед к себе в квартиру, где разобрал его на части. Ненужные детали вартовчанин выбросил в мусор. Ущерб от кражи составил порядка 30 тысяч рублей. Полиция быстро вышла на след похитителя, при задержании подозреваемый признался в содеянном. На подозреваемого завели уголовное дело. Прежде мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что В Пыть-Яхе (ХМАО) мужчина украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. Похитителя поймали благодаря видеозаписям с камер наблюдения.