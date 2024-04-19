Челябинцы готовы потратить на отпуск больше москвичей

Жители Челябинска планируют потратить на отпуск 71 тысячу рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Челябинска планируют потратить на отпуск в 2024 году 71 тысячу рублей в то время, как москвичи — 70 тысяч. Как выяснили аналитики платформы «Авито Путешествия», пальму первенства по затратам может занять Екатеринбург. Его жители готовы отдать за отдых 81 тысячу.

«Мы спросили у россиян, сколько средств они рассчитывают потратить на отпуск в 2024 году. При этом москвичи назвали сумму в 70 тысяч рублей, екатеринбуржцы — 81 тысячу», — сообщили в офисе сервиса.

Большинство опрошенных россиян для летнего отпуска планирует арендовать частное жилье: квартиру или загородный объект. Самыми популярными направлениями наши соотечественники назвали Краснодарский край, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и области двух столиц.

«Одним из двух наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году. Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», выросла популярность полетов в Москву. В первом квартале 2024 года борта перевозчика доставили в столицу в два раза больше челябинцев, чем годом ранее.