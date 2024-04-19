Лавров: боевые действия на Украине не прекратятся даже при переговорах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, лавров сергей
Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине даже при возобновлении переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине со стороны России даже при условии возобновления переговоров. По его словам, это связано с нынешними реалиями и отсутствием доверия к киевскому руководству.

«Мы сказали, мы готовы [к переговорам]. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — заявил Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Глава МИД также отметил, что речь идет не только о положении войск, но и о наличии поправок в Конституцию, вхождении в состав России новых регионов. По словам Лаврова, у России нет веры киевскому руководству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине со стороны России даже при условии возобновления переговоров. По его словам, это связано с нынешними реалиями и отсутствием доверия к киевскому руководству. «Мы сказали, мы готовы [к переговорам]. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — заявил Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва». Глава МИД также отметил, что речь идет не только о положении войск, но и о наличии поправок в Конституцию, вхождении в состав России новых регионов. По словам Лаврова, у России нет веры киевскому руководству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...