Лавров: боевые действия на Украине не прекратятся даже при переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине со стороны России даже при условии возобновления переговоров. По его словам, это связано с нынешними реалиями и отсутствием доверия к киевскому руководству.
«Мы сказали, мы готовы [к переговорам]. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — заявил Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
Глава МИД также отметил, что речь идет не только о положении войск, но и о наличии поправок в Конституцию, вхождении в состав России новых регионов. По словам Лаврова, у России нет веры киевскому руководству.
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