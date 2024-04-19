Лавров: боевые действия на Украине не прекратятся даже при переговорах

19 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине даже при возобновлении переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине со стороны России даже при условии возобновления переговоров. По его словам, это связано с нынешними реалиями и отсутствием доверия к киевскому руководству. «Мы сказали, мы готовы [к переговорам]. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — заявил Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва». Глава МИД также отметил, что речь идет не только о положении войск, но и о наличии поправок в Конституцию, вхождении в состав России новых регионов. По словам Лаврова, у России нет веры киевскому руководству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил паузу в боевых действиях на Украине со стороны России даже при условии возобновления переговоров. По его словам, это связано с нынешними реалиями и отсутствием доверия к киевскому руководству. «Мы сказали, мы готовы [к переговорам]. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — заявил Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва». Глава МИД также отметил, что речь идет не только о положении войск, но и о наличии поправок в Конституцию, вхождении в состав России новых регионов. По словам Лаврова, у России нет веры киевскому руководству.