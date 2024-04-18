Происшествия Вода начнет топить дома в Ишиме с 19 по 20 апреля. Скрин 19 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Метеорологи предсказывают скорое обострение ситуации (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи. В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий. сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи. В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям