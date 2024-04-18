В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи.
В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий.
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В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи. В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий.