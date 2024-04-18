18 апреля 2024

Вода начнет топить дома в Ишиме с 19 по 20 апреля. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Метеорологи предсказывают скорое обострение ситуации (архивное фото) Фото:
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В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи.

В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий.

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В Тюменской области с 19 по 20 апреля ожидается, что река Ишим у одноименного города достигнет уровня опасного явления, выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Информация опубликована тюменским филиалом Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 19 по 20 апреля в реке Ишим у города Ишима ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см), с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — сообщают метеорологи. В связи с этим на территории объявлено предупреждение об опасной погоде — наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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