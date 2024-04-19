На берегу Исети обнаружили труп свердловчанина

19 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

СК организовал проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу Исети нашли труп мужчины. Следователи СКР организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется», — следует из сообщения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оперативники устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу Исети нашли труп мужчины. Следователи СКР организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется», — следует из сообщения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оперативники устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», — отметил полковник Горелых.