На берегу Исети обнаружили труп свердловчанина

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу Исети нашли труп мужчины. Следователи СКР организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется», — следует из сообщения.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оперативники устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», — отметил полковник Горелых.
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