На берегу Исети обнаружили труп свердловчанина

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК организовал проверку Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу Исети нашли труп мужчины. Следователи СКР организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется», — следует из сообщения.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оперативники устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», — отметил полковник Горелых.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на берегу Исети нашли труп мужчины. Следователи СКР организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Исеть в районе одного из домов по улице Заводской в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что признаков того, что в отношении мужчины было совершено преступление, не имеется», — следует из сообщения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, оперативники устанавливают личность погибшего. «По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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