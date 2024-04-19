Андрей Мерзляков проведет в колонии 10,5 лет (архивное фото0 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил в колонию по делу о взятке экс-депутата местной гордумы, директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Мерзляков известен тем, что поглядывал в туалете за девушками через экшн-камеру. Так, по его словам, он хотел найти «крота», который якобы сливал секретную информацию о компании.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10,5 лет со штрафом в размере свыше пяти миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок до десяти лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор пока в законную силу не вступил.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год осужденный трижды получал взятки в крупном размере от коммерсантов за помощью в заключении контрактов. А в 2022 году он получил взятку в особо крупном размере, отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР полковник Александр Шульга. Задержан Мерзляков был 16 мая 2022 года сотрудниками областного МВД, дополнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Андрей Мерзляков во время приговора Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области

После оглашения его заковали в наручники Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области

Машина, в которой поймали бывшего депутата Фото: предоставлено пресс-службой свердловского СКР

Деньги, которые получил Мерзляков Фото: предоставлено пресс-службой свердловского СКР