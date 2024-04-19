Свердловского депутата, подглядывавшего за девушками, отправили в тюрьму. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновник
Андрей Мерзляков проведет в колонии 10,5 лет (архивное фото0 Фото:

Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил в колонию по делу о взятке экс-депутата местной гордумы, директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Мерзляков известен тем, что поглядывал в туалете за девушками через экшн-камеру. Так, по его словам, он хотел найти «крота», который якобы сливал секретную информацию о компании.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10,5 лет со штрафом в размере свыше пяти миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок до десяти лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор пока в законную силу не вступил.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год осужденный трижды получал взятки в крупном размере от коммерсантов за помощью в заключении контрактов. А в 2022 году он получил взятку в особо крупном размере, отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР полковник Александр Шульга. Задержан Мерзляков был 16 мая 2022 года сотрудниками областного МВД, дополнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Андрей Мерзляков во время приговора
Андрей Мерзляков во время приговора
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После оглашения его заковали в наручники
После оглашения его заковали в наручники
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Машина, в которой поймали бывшего депутата
Машина, в которой поймали бывшего депутата
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Деньги, которые получил Мерзляков
Деньги, которые получил Мерзляков
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Красноуфимский районный суд Свердловской области отправил в колонию по делу о взятке экс-депутата местной гордумы, директора МУП «Энергосервис» Андрея Мерзлякова, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Мерзляков известен тем, что поглядывал в туалете за девушками через экшн-камеру. Так, по его словам, он хотел найти «крота», который якобы сливал секретную информацию о компании. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10,5 лет со штрафом в размере свыше пяти миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок до десяти лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор пока в законную силу не вступил. Следствие установило, что с 2019 по 2021 год осужденный трижды получал взятки в крупном размере от коммерсантов за помощью в заключении контрактов. А в 2022 году он получил взятку в особо крупном размере, отметил URA.RU старший помощник руководителя свердловского СКР полковник Александр Шульга. Задержан Мерзляков был 16 мая 2022 года сотрудниками областного МВД, дополнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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