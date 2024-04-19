В Кургане остановился рост уровня воды в реке Тобол

К 16 часам 19 апреля вода в реке Тобол у Кургана не поднялась, оставшись на уровне 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Последнее обновление по уровню воды было в 14:00.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 16:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 подъем уровня воды произошел на шесть сантиметров. Также, 19 апреля был преодолен рекорд 1994 года, который составил тогда 1006 сантиметров. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 72 сантиметров.
Тобол рядом с селом Бараба тоже не изменился. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров.
Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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К 16 часам 19 апреля вода в реке Тобол у Кургана не поднялась, оставшись на уровне 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Последнее обновление по уровню воды было в 14:00. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 16:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 подъем уровня воды произошел на шесть сантиметров. Также, 19 апреля был преодолен рекорд 1994 года, который составил тогда 1006 сантиметров. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 72 сантиметров. Тобол рядом с селом Бараба тоже не изменился. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.