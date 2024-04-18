Житель Тюменской области впервые сел за руль трактора, чтобы спасти село Огнево от затопления. Его историю передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Евгений Серебренников приехал с вахты к матери, увидел, что тут происходит, сел за трактор, которым никогда не управлял. Трактор взяли у местного предпринимателя. И трое суток, почти без перерыва, Евгений в одиночку делает дамбу: собирает глину, дерн. Вся деревня единодушно благодарит этого человека и говорит, что он герой», — сообщает корреспондент агентства.
К селу Огнево постепенно подходит «большая вода». Жителей начинают эвакуировать, там же уже отключили электричество.
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Житель Тюменской области впервые сел за руль трактора, чтобы спасти село Огнево от затопления. Его историю передает с места событий корреспондент URA.RU. «Евгений Серебренников приехал с вахты к матери, увидел, что тут происходит, сел за трактор, которым никогда не управлял. Трактор взяли у местного предпринимателя. И трое суток, почти без перерыва, Евгений в одиночку делает дамбу: собирает глину, дерн. Вся деревня единодушно благодарит этого человека и говорит, что он герой», — сообщает корреспондент агентства. К селу Огнево постепенно подходит «большая вода». Жителей начинают эвакуировать, там же уже отключили электричество.