Общество Тюменец впервые сел за руль трактора, чтобы спасти село от затопления. Видео 19 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + Тюменев практически в одиночку на тракторе строил дамбу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Житель Тюменской области впервые сел за руль трактора, чтобы спасти село Огнево от затопления. Его историю передает с места событий корреспондент URA.RU. «Евгений Серебренников приехал с вахты к матери, увидел, что тут происходит, сел за трактор, которым никогда не управлял. Трактор взяли у местного предпринимателя. И трое суток, почти без перерыва, Евгений в одиночку делает дамбу: собирает глину, дерн. Вся деревня единодушно благодарит этого человека и говорит, что он герой», — сообщает корреспондент агентства. К селу Огнево постепенно подходит «большая вода». Жителей начинают эвакуировать, там же уже отключили электричество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Тюменской области впервые сел за руль трактора, чтобы спасти село Огнево от затопления. Его историю передает с места событий корреспондент URA.RU. «Евгений Серебренников приехал с вахты к матери, увидел, что тут происходит, сел за трактор, которым никогда не управлял. Трактор взяли у местного предпринимателя. И трое суток, почти без перерыва, Евгений в одиночку делает дамбу: собирает глину, дерн. Вся деревня единодушно благодарит этого человека и говорит, что он герой», — сообщает корреспондент агентства. К селу Огнево постепенно подходит «большая вода». Жителей начинают эвакуировать, там же уже отключили электричество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям