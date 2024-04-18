В микрорайоне Разгуляй города Перми сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщают о произошедшем в Telegram.
«В Разгуляе трамвай сошел с рельсов», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали, что инцидент произошел в 15:35 во время буксировки трамвая. Пассажиров внутри транспортного средства в это время не было.
«19 апреля в 15:35 в трамвайном кольце остановки „Разгуляй“, во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельсов. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем специалистам службы пути МУП „ПГЭТ“», — пояснили агентству в учреждении.
Сейчас на месте случившегося работает аварийная бригада. Транспортное предприятие проведет проверку по данному факту, установив все причины произошедшего. Отмечается, что инцидент не повлиял на движение трамваев на участке.
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В микрорайоне Разгуляй города Перми сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщают о произошедшем в Telegram. «В Разгуляе трамвай сошел с рельсов», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали, что инцидент произошел в 15:35 во время буксировки трамвая. Пассажиров внутри транспортного средства в это время не было. «19 апреля в 15:35 в трамвайном кольце остановки „Разгуляй“, во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельсов. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем специалистам службы пути МУП „ПГЭТ“», — пояснили агентству в учреждении. Сейчас на месте случившегося работает аварийная бригада. Транспортное предприятие проведет проверку по данному факту, установив все причины произошедшего. Отмечается, что инцидент не повлиял на движение трамваев на участке.