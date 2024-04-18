18 апреля 2024

В центре Перми с рельсов сошел трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, трамвай
Транспортное происшествие не повлияло на движение трамваев Фото:

В микрорайоне Разгуляй города Перми сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщают о произошедшем в Telegram.

«В Разгуляе трамвай сошел с рельсов», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали, что инцидент произошел в 15:35 во время буксировки трамвая. Пассажиров внутри транспортного средства в это время не было.

«19 апреля в 15:35 в трамвайном кольце остановки „Разгуляй“, во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельсов. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем специалистам службы пути МУП „ПГЭТ“», — пояснили агентству в учреждении.

Сейчас на месте случившегося работает аварийная бригада. Транспортное предприятие проведет проверку по данному факту, установив все причины произошедшего. Отмечается, что инцидент не повлиял на движение трамваев на участке.

С рельсом сошел буксируемый трамвай
С рельсом сошел буксируемый трамвай
Фото:

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В микрорайоне Разгуляй города Перми сошел с рельсов трамвай. Очевидцы сообщают о произошедшем в Telegram. «В Разгуляе трамвай сошел с рельсов», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» URA.RU рассказали, что инцидент произошел в 15:35 во время буксировки трамвая. Пассажиров внутри транспортного средства в это время не было. «19 апреля в 15:35 в трамвайном кольце остановки „Разгуляй“, во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельсов. Вагоны следовали без пассажиров. Водители трамваев, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем специалистам службы пути МУП „ПГЭТ“», — пояснили агентству в учреждении. Сейчас на месте случившегося работает аварийная бригада. Транспортное предприятие проведет проверку по данному факту, установив все причины произошедшего. Отмечается, что инцидент не повлиял на движение трамваев на участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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