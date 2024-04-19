В Челябинске 19 апреля возобновил работу мотовзвод Госавтоинспеции. Патрульные также будут использовать скутеры, электромобили и квадроциклы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.
«В целях профилактики ДТП 19 апреля возобновил свою работу мотовзвод Госавтоинспекции по Челябинску. Мотовзвод будет передвигаться на скутерах, мотоциклах и мопедах. Так же полицейские будут патрулировать парк Гагарина на электромобиле и электроквадроциклах», — сообщили в ГИБДД.
При патрулировании дорог будет использован мототранспорт со спутниковой связью, видеокамерами и спецаптечкой. В пресс-службе отметили, что такой способ передвижения поможет улучшить оперативность и мобильность инспекторов.
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