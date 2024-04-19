Челябинский взвод ДПС пересядет на мотоциклы и электроквадроциклы. Фото

19 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Мотополк ГИБДД возобновил работу в Челябинске 19 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 19 апреля возобновил работу мотовзвод Госавтоинспеции. Патрульные также будут использовать скутеры, электромобили и квадроциклы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «В целях профилактики ДТП 19 апреля возобновил свою работу мотовзвод Госавтоинспекции по Челябинску. Мотовзвод будет передвигаться на скутерах, мотоциклах и мопедах. Так же полицейские будут патрулировать парк Гагарина на электромобиле и электроквадроциклах», — сообщили в ГИБДД. При патрулировании дорог будет использован мототранспорт со спутниковой связью, видеокамерами и спецаптечкой. В пресс-службе отметили, что такой способ передвижения поможет улучшить оперативность и мобильность инспекторов. Мотовзвод ДПС появился на улицах Челябинска 19 апреля пресс-служба ГИБДД по Челябинску, vk.com Фото: Патрульные в парке Гагарина будет передвигаться на электроквадроциклах пресс-служба ГИБДД по Челябинску, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 19 апреля возобновил работу мотовзвод Госавтоинспеции. Патрульные также будут использовать скутеры, электромобили и квадроциклы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «В целях профилактики ДТП 19 апреля возобновил свою работу мотовзвод Госавтоинспекции по Челябинску. Мотовзвод будет передвигаться на скутерах, мотоциклах и мопедах. Так же полицейские будут патрулировать парк Гагарина на электромобиле и электроквадроциклах», — сообщили в ГИБДД. При патрулировании дорог будет использован мототранспорт со спутниковой связью, видеокамерами и спецаптечкой. В пресс-службе отметили, что такой способ передвижения поможет улучшить оперативность и мобильность инспекторов.