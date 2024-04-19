Челябинский взвод ДПС пересядет на мотоциклы и электроквадроциклы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, бмв, мотоцикл, полиция, дпс
Мотополк ГИБДД возобновил работу в Челябинске 19 апреля Фото:

В Челябинске 19 апреля возобновил работу мотовзвод Госавтоинспеции. Патрульные также будут использовать скутеры, электромобили и квадроциклы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«В целях профилактики ДТП 19 апреля возобновил свою работу мотовзвод Госавтоинспекции по Челябинску. Мотовзвод будет передвигаться на скутерах, мотоциклах и мопедах. Так же полицейские будут патрулировать парк Гагарина на электромобиле и электроквадроциклах», — сообщили в ГИБДД.

При патрулировании дорог будет использован мототранспорт со спутниковой связью, видеокамерами и спецаптечкой. В пресс-службе отметили, что такой способ передвижения поможет улучшить оперативность и мобильность инспекторов.

Мотовзвод ДПС появился на улицах Челябинска 19 апреля
Мотовзвод ДПС появился на улицах Челябинска 19 апреля
Фото:
Патрульные в парке Гагарина будет передвигаться на электроквадроциклах
Патрульные в парке Гагарина будет передвигаться на электроквадроциклах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 19 апреля возобновил работу мотовзвод Госавтоинспеции. Патрульные также будут использовать скутеры, электромобили и квадроциклы, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «В целях профилактики ДТП 19 апреля возобновил свою работу мотовзвод Госавтоинспекции по Челябинску. Мотовзвод будет передвигаться на скутерах, мотоциклах и мопедах. Так же полицейские будут патрулировать парк Гагарина на электромобиле и электроквадроциклах», — сообщили в ГИБДД. При патрулировании дорог будет использован мототранспорт со спутниковой связью, видеокамерами и спецаптечкой. В пресс-службе отметили, что такой способ передвижения поможет улучшить оперативность и мобильность инспекторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...