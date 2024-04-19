В поселок АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы. Карта

19 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Троллейбусы соединя АМЗ с другими частями города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из поселка АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы на Северо-Восток и ЧМК. Об этом 19 апреля сообщили в мэрии Челябинска. «Троллейбус № 7 соединит район с ЧМК, № 21 будет ходить на Северо-Восток, до остановки Мамина. Для этого будут установлены новые контактные опоры по улице Кузнецова в поселке АМЗ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Опоры контактной троллейбусной сети по улице Кузнецова будут устанавливать с 20 апреля по 1 июля. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке по Кузнецова от улицы Блюхера до переулка Большой. На улице Кузнецова установят контактные опоры Фото: пресс-служба администрации Челябинска Схема маршрутной сети троллейбусов Фото: пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из поселка АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы на Северо-Восток и ЧМК. Об этом 19 апреля сообщили в мэрии Челябинска. «Троллейбус № 7 соединит район с ЧМК, № 21 будет ходить на Северо-Восток, до остановки Мамина. Для этого будут установлены новые контактные опоры по улице Кузнецова в поселке АМЗ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Опоры контактной троллейбусной сети по улице Кузнецова будут устанавливать с 20 апреля по 1 июля. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке по Кузнецова от улицы Блюхера до переулка Большой.