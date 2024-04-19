В поселок АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы. Карта

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, остановка общественного транспорта, соблюдай дистанцию
Троллейбусы соединя АМЗ с другими частями города Фото:

Из поселка АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы на Северо-Восток и ЧМК. Об этом 19 апреля сообщили в мэрии Челябинска.

«Троллейбус № 7 соединит район с ЧМК, № 21 будет ходить на Северо-Восток, до остановки Мамина. Для этого будут установлены новые контактные опоры по улице Кузнецова в поселке АМЗ», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Опоры контактной троллейбусной сети по улице Кузнецова будут устанавливать с 20 апреля по 1 июля. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке по Кузнецова от улицы Блюхера до переулка Большой.

На улице Кузнецова установят контактные опоры
На улице Кузнецова установят контактные опоры
Фото:
Схема маршрутной сети троллейбусов
Схема маршрутной сети троллейбусов
Фото:

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Из поселка АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы на Северо-Восток и ЧМК. Об этом 19 апреля сообщили в мэрии Челябинска. «Троллейбус № 7 соединит район с ЧМК, № 21 будет ходить на Северо-Восток, до остановки Мамина. Для этого будут установлены новые контактные опоры по улице Кузнецова в поселке АМЗ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Опоры контактной троллейбусной сети по улице Кузнецова будут устанавливать с 20 апреля по 1 июля. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке по Кузнецова от улицы Блюхера до переулка Большой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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