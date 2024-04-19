Из поселка АМЗ в Челябинске запустят троллейбусы на Северо-Восток и ЧМК. Об этом 19 апреля сообщили в мэрии Челябинска.
«Троллейбус № 7 соединит район с ЧМК, № 21 будет ходить на Северо-Восток, до остановки Мамина. Для этого будут установлены новые контактные опоры по улице Кузнецова в поселке АМЗ», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Опоры контактной троллейбусной сети по улице Кузнецова будут устанавливать с 20 апреля по 1 июля. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке по Кузнецова от улицы Блюхера до переулка Большой.
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