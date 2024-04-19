Куда свердловчанам сдать клеща на анализ

Роспотребнадзор опубликовал адреса пунктов приема клещей в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Если клещ все-таки укусил, то нужно доставить его в лабораторию для исследования на инфекции Фото:

В Свердловской области отмечен рост случаев присасывания клещей. Число пострадавших на 19 апреля выросло до 181 человека, включая 61 ребенка, информирует Роспотребнадзор. URA.RU публикует адреса пунктов приема клещей в регионе.

«С начала сезона было исследовано 28 клещей, и в 17,4% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Жителям региона напоминают о необходимости обращаться в медучреждения при обнаружении насекомого.

Адреса пунктов приема клещей в Свердловской области:

  • Екатеринбург, ул. Авангардная, 5 А и ул. 8 Марта,177а;
  • Березовский, ул. Гагарина, 6А;
  • Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18А;
  • Сысерть, ул. Коммуны,69;
  • Полевской, ул. Вершинина, 19;
  • Алапаевск, ул. Ленина 125 корпус 1;
  • Артемовский, ул. Энергетиков 1А;
  • Реж, ул. Спортивная 12;
  • Ирбит, ул. Мальгина, 9;
  • Тавда, ул. Ленина, 108;
  • Туринск, ул. Кирова, 24а;
  • Талица, ул. Красноармейская, 32;
  • Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, корп. 3, каб. 104;
  • Сухой Лог, проезд Строителей, 7а, кабинет №202;
  • Первоуральск, ул. Вайнера, 4;
  • Ревда, ул. Спортивная, 49;
  • Нижние Серги, ул. Р. Люксембург, 77;
  • Асбест, ул. Ладыженского, 17;
  • Красноуфимск, ул. Советская 13, кабинет №9;
  • Североуральск, ул. Свердлова д. 60 А;
  • Краснотурьинск, ул. Коммунальная д. 6 А;
  • Ивдель, ул. Октябрьская Набережная д. 24;
  • Серов, ул. Фрунзе, 5;
  • Красноуральск, ул. И. Янкина 2;
  • Нижняя Тура, ул. Декабристов 17;
  • Качканар, 5 микрорайон №1 Б;
  • Кушва, ул. Первомайская 22;
  • Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции,86;
  • В. Салда, ул. К. Маркса 95;
  • Невьянск, ул. Мартьянова, 29;
  • Кировград, ул. Свердлова, 46.

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В Свердловской области отмечен рост случаев присасывания клещей. Число пострадавших на 19 апреля выросло до 181 человека, включая 61 ребенка, информирует Роспотребнадзор. URA.RU публикует адреса пунктов приема клещей в регионе. «С начала сезона было исследовано 28 клещей, и в 17,4% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Жителям региона напоминают о необходимости обращаться в медучреждения при обнаружении насекомого. Адреса пунктов приема клещей в Свердловской области:
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© Служба новостей «URA.RU»
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