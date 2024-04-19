Куда свердловчанам сдать клеща на анализ

Если клещ все-таки укусил, то нужно доставить его в лабораторию для исследования на инфекции
В Свердловской области отмечен рост случаев присасывания клещей. Число пострадавших на 19 апреля выросло до 181 человека, включая 61 ребенка, информирует Роспотребнадзор. URA.RU публикует адреса пунктов приема клещей в регионе.
«С начала сезона было исследовано 28 клещей, и в 17,4% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Жителям региона напоминают о необходимости обращаться в медучреждения при обнаружении насекомого.
Адреса пунктов приема клещей в Свердловской области:
- Екатеринбург, ул. Авангардная, 5 А и ул. 8 Марта,177а;
- Березовский, ул. Гагарина, 6А;
- Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18А;
- Сысерть, ул. Коммуны,69;
- Полевской, ул. Вершинина, 19;
- Алапаевск, ул. Ленина 125 корпус 1;
- Артемовский, ул. Энергетиков 1А;
- Реж, ул. Спортивная 12;
- Ирбит, ул. Мальгина, 9;
- Тавда, ул. Ленина, 108;
- Туринск, ул. Кирова, 24а;
- Талица, ул. Красноармейская, 32;
- Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, корп. 3, каб. 104;
- Сухой Лог, проезд Строителей, 7а, кабинет №202;
- Первоуральск, ул. Вайнера, 4;
- Ревда, ул. Спортивная, 49;
- Нижние Серги, ул. Р. Люксембург, 77;
- Асбест, ул. Ладыженского, 17;
- Красноуфимск, ул. Советская 13, кабинет №9;
- Североуральск, ул. Свердлова д. 60 А;
- Краснотурьинск, ул. Коммунальная д. 6 А;
- Ивдель, ул. Октябрьская Набережная д. 24;
- Серов, ул. Фрунзе, 5;
- Красноуральск, ул. И. Янкина 2;
- Нижняя Тура, ул. Декабристов 17;
- Качканар, 5 микрорайон №1 Б;
- Кушва, ул. Первомайская 22;
- Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции,86;
- В. Салда, ул. К. Маркса 95;
- Невьянск, ул. Мартьянова, 29;
- Кировград, ул. Свердлова, 46.
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