Шоумен Стас Ярушин будет спикером на Российской Креативной неделе в Челябинске. Видео

19 апреля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Челябинский шоумен Стас Ярушин гордится тем, что его родной город развивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский актер и певец Стас Ярушин будет одним из спикеров фестиваля Российская Креативная неделя — Урал, который пройдет в Челябинске. Видеообращение шоумена опубликовали в официальном telegram-канале форума «Креативный контекст». «Как житель Челябинска хочу сказать, что мой город развивается, я горжусь этим. И как сделать город, в котором живет огромное количество талантливых людей, еще лучше, мы обсудим на Российской Креативной неделе — Урал, которая состоится в Челябинске. Я буду и надеюсь, что что-то умное донесу», — сообщил Ярушин в своем видеообращении. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Какие событие ждут участников и посетителей фестиваля — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский актер и певец Стас Ярушин будет одним из спикеров фестиваля Российская Креативная неделя — Урал, который пройдет в Челябинске. Видеообращение шоумена опубликовали в официальном telegram-канале форума «Креативный контекст». «Как житель Челябинска хочу сказать, что мой город развивается, я горжусь этим. И как сделать город, в котором живет огромное количество талантливых людей, еще лучше, мы обсудим на Российской Креативной неделе — Урал, которая состоится в Челябинске. Я буду и надеюсь, что что-то умное донесу», — сообщил Ярушин в своем видеообращении. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Какие событие ждут участников и посетителей фестиваля — в материале URA.RU.