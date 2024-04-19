Шоумен Стас Ярушин будет спикером на Российской Креативной неделе в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Челябинский шоумен Стас Ярушин гордится тем, что его родной город развивается Фото:

Челябинский актер и певец Стас Ярушин будет одним из спикеров фестиваля Российская Креативная неделя — Урал, который пройдет в Челябинске. Видеообращение шоумена опубликовали в официальном telegram-канале форума «Креативный контекст».

«Как житель Челябинска хочу сказать, что мой город развивается, я горжусь этим. И как сделать город, в котором живет огромное количество талантливых людей, еще лучше, мы обсудим на Российской Креативной неделе — Урал, которая состоится в Челябинске. Я буду и надеюсь, что что-то умное донесу», — сообщил Ярушин в своем видеообращении.

Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Какие событие ждут участников и посетителей фестиваля — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский актер и певец Стас Ярушин будет одним из спикеров фестиваля Российская Креативная неделя — Урал, который пройдет в Челябинске. Видеообращение шоумена опубликовали в официальном telegram-канале форума «Креативный контекст». «Как житель Челябинска хочу сказать, что мой город развивается, я горжусь этим. И как сделать город, в котором живет огромное количество талантливых людей, еще лучше, мы обсудим на Российской Креативной неделе — Урал, которая состоится в Челябинске. Я буду и надеюсь, что что-то умное донесу», — сообщил Ярушин в своем видеообращении. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Какие событие ждут участников и посетителей фестиваля — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...