Россия освободила село на Авдеевском направлении

Россия освободила село Первомайское в ДНР

19 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Группировка «Центр» освободила Первомайское Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка.