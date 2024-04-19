Россия освободила село на Авдеевском направлении

Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка.
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Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка.