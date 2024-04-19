Россия освободила село на Авдеевском направлении

Россия освободила село Первомайское в ДНР
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Группировка «Центр» освободила Первомайское Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка.

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Вооруженные силы России освободили Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в telegram-канале МО РФ. Помимо этого, Армия России улучшила позиции на донецком направлении: за неделю ВС РФ отразили семь контратак. При этом ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 3550 военных и четыре танка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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