«Единая Россия» нашла нового звездного кандидата в думу Салехарда

Ямальская певица Екатерина Салиндер решила получить место депутата в новом созыве думы Салехарда. Об участии Салиндер в праймериз сообщили в официальном telegram-канале «Единой России» в ЯНАО.
«Принять участие в ПГ решила артист-концертный исполнитель Ямальской Филармонии Екатерина Салиндер. Певица, исполняя песни собственного сочинения на родном языке, уже много лет сохраняет традиционный ненецкий фольклор», — сказано в посте.
Салиндер уже успела отметиться в крупном для округа событии — она была приглашена на золотую свадьбу оленеводов Пяк, получивших поздравления от президентов России и Белоруссии. В соцсетях артистка поделилась кадрами с мероприятия, в числе которых оказались совместные фото с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и главой Пуровского района Антоном Колодиным.
Регистрация на праймериз «Единой России» продлится до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщало о том, что на предварительное голосование заявился экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров — политик планирует получить кресло депутата Тюменской областной думы.
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Ямальская певица Екатерина Салиндер решила получить место депутата в новом созыве думы Салехарда. Об участии Салиндер в праймериз сообщили в официальном telegram-канале «Единой России» в ЯНАО. «Принять участие в ПГ решила артист-концертный исполнитель Ямальской Филармонии Екатерина Салиндер. Певица, исполняя песни собственного сочинения на родном языке, уже много лет сохраняет традиционный ненецкий фольклор», — сказано в посте. Салиндер уже успела отметиться в крупном для округа событии — она была приглашена на золотую свадьбу оленеводов Пяк, получивших поздравления от президентов России и Белоруссии. В соцсетях артистка поделилась кадрами с мероприятия, в числе которых оказались совместные фото с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и главой Пуровского района Антоном Колодиным. Регистрация на праймериз «Единой России» продлится до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщало о том, что на предварительное голосование заявился экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров — политик планирует получить кресло депутата Тюменской областной думы.