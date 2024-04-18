18 апреля 2024

«Единая Россия» нашла нового звездного кандидата в думу Салехарда

На праймериз в ЯНАО заявилась артистка ямальской филармонии Екатерина Салиндер
© Служба новостей «URA.RU»
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«Единая Россия» получила нового звездного участника праймериз в ЯНАО Фото:

Ямальская певица Екатерина Салиндер решила получить место депутата в новом созыве думы Салехарда. Об участии Салиндер в праймериз сообщили в официальном telegram-канале «Единой России» в ЯНАО.

«Принять участие в ПГ решила артист-концертный исполнитель Ямальской Филармонии Екатерина Салиндер. Певица, исполняя песни собственного сочинения на родном языке, уже много лет сохраняет традиционный ненецкий фольклор», — сказано в посте.

Салиндер уже успела отметиться в крупном для округа событии — она была приглашена на золотую свадьбу оленеводов Пяк, получивших поздравления от президентов России и Белоруссии. В соцсетях артистка поделилась кадрами с мероприятия, в числе которых оказались совместные фото с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и главой Пуровского района Антоном Колодиным.

Регистрация на праймериз «Единой России» продлится до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщало о том, что на предварительное голосование заявился экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров — политик планирует получить кресло депутата Тюменской областной думы.

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Ямальская певица Екатерина Салиндер решила получить место депутата в новом созыве думы Салехарда. Об участии Салиндер в праймериз сообщили в официальном telegram-канале «Единой России» в ЯНАО. «Принять участие в ПГ решила артист-концертный исполнитель Ямальской Филармонии Екатерина Салиндер. Певица, исполняя песни собственного сочинения на родном языке, уже много лет сохраняет традиционный ненецкий фольклор», — сказано в посте. Салиндер уже успела отметиться в крупном для округа событии — она была приглашена на золотую свадьбу оленеводов Пяк, получивших поздравления от президентов России и Белоруссии. В соцсетях артистка поделилась кадрами с мероприятия, в числе которых оказались совместные фото с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и главой Пуровского района Антоном Колодиным. Регистрация на праймериз «Единой России» продлится до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщало о том, что на предварительное голосование заявился экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров — политик планирует получить кресло депутата Тюменской областной думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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