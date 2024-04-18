Путин отметил почетными званиями ямальских чиновников

Две чиновницы из Ямальского и Шурышкарского районов ЯНАО получили звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Звание „Заслуженный работник местного самоуправления“ Российской Федерации присвоено заместителю главы администрации Ямальского района ЯНАО Наталии Манжуле и начальнику департамента социальной защиты населения администрации Шурышкарского района Марии Пуйко», — следует из указа Путина. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU сообщало о награждении медалями «За заслуги перед Отечеством» пятерых жителей ЯНАО. Трое награжденных занимают высокие посты в ПАО «НОВАТЭК».
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Две чиновницы из Ямальского и Шурышкарского районов ЯНАО получили звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. «Звание „Заслуженный работник местного самоуправления“ Российской Федерации присвоено заместителю главы администрации Ямальского района ЯНАО Наталии Манжуле и начальнику департамента социальной защиты населения администрации Шурышкарского района Марии Пуйко», — следует из указа Путина. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU сообщало о награждении медалями «За заслуги перед Отечеством» пятерых жителей ЯНАО. Трое награжденных занимают высокие посты в ПАО «НОВАТЭК».