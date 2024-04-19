Уровень воды в реке Тобол в Кургане снизился впервые

В 20 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана упал до отметки 1013 сантиметров над нулем гидропоста. Снижение произошло впервые за время паводка. Ранее он держался на значении 1015 сантиметров в течение четырех часов подряд. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Остановка повышения уровня реки Тобол была зафиксирована в 16:00.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 20:00 1013 сантиметров», — указано на карте. Снижение произошло всего на два сантиметра. С 10:00 вода в реке поднялась максимально до 1015 сантиметров.
По данным интерактивной карты, с 14:00 информация по уровню воды в селе Бараба не менялась. На карте отображается отметка 375 сантиметров над нулем гидропоста.
Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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