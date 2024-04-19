Челябинцы математически опишут текучесть мороженого

19 апреля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Уравнения для описания текучести мороженого способны объяснить разные процессы в биологии и финансовых рынках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) при помощи дробных производных опишут текучесть мороженого. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, аналогичные модели также применяют для объяснения законов распространения COVID-19 и других вопросов математической биологии. «В изучаемых нами уравнениях самое главное — „дробный порядок“. Мы из школьной программы знаем, что такое производная. Первая производная является скоростью, вторая — ускорением. А в наших уравнениях производная равна, например, одной второй», — привела пресс-служба ЧелГУ слова завкафедрой математического анализа Владимира Федорова. Ученый отметил, что дробные производные позволяют учитывать «память» процесса. Обстоятельство является важным при моделировании вязкоупругих сред, к которым относится мороженое. Челябинцы изучают новые классы эволюционных уравнений дробного порядка с приложениями к задачам теории финансовых рынков. В рамках проекта предполагается доказательство существования и единственности решения начальных задач для дифференциальных уравнений с дробными производными. Также математики ЧелГУ исследуют групповые свойства конкретных нелинейных уравнений дробного порядка. Еще одним аспектом станет поиск численных решений. Проект поддержал Российский научный фонд. Исследование получит поддержку фонда в размере 21 млн рублей в течение трех лет. Основными исполнителями являются профессор кафедры матанализа Марина Плеханова и заведующий лабораторией финансового моделирования Михаил Дышаев. В работе участвуют семь молодых ученых вуза, кандидатов наук и аспирантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) при помощи дробных производных опишут текучесть мороженого. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, аналогичные модели также применяют для объяснения законов распространения COVID-19 и других вопросов математической биологии. «В изучаемых нами уравнениях самое главное — „дробный порядок“. Мы из школьной программы знаем, что такое производная. Первая производная является скоростью, вторая — ускорением. А в наших уравнениях производная равна, например, одной второй», — привела пресс-служба ЧелГУ слова завкафедрой математического анализа Владимира Федорова. Ученый отметил, что дробные производные позволяют учитывать «память» процесса. Обстоятельство является важным при моделировании вязкоупругих сред, к которым относится мороженое. Челябинцы изучают новые классы эволюционных уравнений дробного порядка с приложениями к задачам теории финансовых рынков. В рамках проекта предполагается доказательство существования и единственности решения начальных задач для дифференциальных уравнений с дробными производными. Также математики ЧелГУ исследуют групповые свойства конкретных нелинейных уравнений дробного порядка. Еще одним аспектом станет поиск численных решений. Проект поддержал Российский научный фонд. Исследование получит поддержку фонда в размере 21 млн рублей в течение трех лет. Основными исполнителями являются профессор кафедры матанализа Марина Плеханова и заведующий лабораторией финансового моделирования Михаил Дышаев. В работе участвуют семь молодых ученых вуза, кандидатов наук и аспирантов.