Глава МЧС Куренков и замгенпрокурора Зайцев осмотрели пойму Тобола в Кургане. Видео

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Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на набережной у Кировского моста. Курган, шумков вадим, куренков александр
Глава МЧС Куренков похвалил работу по информированию граждан Фото:
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Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России.

Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев.

Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры.

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Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России. Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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