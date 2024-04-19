Происшествия Глава МЧС Куренков и замгенпрокурора Зайцев осмотрели пойму Тобола в Кургане. Видео 19 апреля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 + Глава МЧС Куренков похвалил работу по информированию граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России. Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России. Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям