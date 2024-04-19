Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России.
«Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России.
Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев.
Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры.
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Министр МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем генерального прокурора Сергеем Зайцевым провели осмотр поймы реки Тобол в районе Смолино. Об этом сообщило МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрели пойму реки Тобол, где подтопленными остаются дачные участки в районе Смолино», — сообщило МЧС России. Также, ведомство отметило, что, по словам министра Куренкова, в регионе информирование населения происходит качественно. О чем, по словам Куренкова, свидетельствует то, что люди подготовились к наводнению и быстро эвакуировались, когда подступала угроза подтопления. Кроме того, глава МЧС проверил район курганского гидроузла. Ведомство сообщило, что с помощью уборки спасателями заторов удалось обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды в дома курганцев. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России Куренков оценил ситуацию с дамбой в Кургане, как напряженную. Кроме того, он отметил, что огромный вклад в работу в рамках противопаводковых мероприятий вносят волонтеры.