Министр МЧС России Александр Куренков осмотрел дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный города Кургана, которая подвергается угрозе из-за паводка. Он назвал ситуацию с наводнением в регионе напряженной. Главу ведомства сопровождал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Ситуация с паводком на территории региона остается напряженной, но держим ее на постоянном контроле. Работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — отметил Александр Куренков во время осмотра.
Укрепление дамбы ведется в круглосуточном режиме, ее протяженность составляет около 800 метров, а высота была увеличена до 11, 5 метра. На участке работают более ста специалистов и волонтеров, которые за последние сутки уложили около восьми тысяч мешков с грунтом. Для освещения рабочих участков установлены 24 световые башни. Шумков выразил благодарность за предоставленные мачты освещения, облегчающие ночные работы по укреплению дамбы. В рамках мер по борьбе с последствиями паводка министру также доложили о планах использования дополнительных мотопомп для откачки воды и о мерах по очистке акватории от приплывших деревьев и мусора.
URA.RU ежедневно отслеживает ситуацию с паводком и сообщает об этом в онлайн-трансляции. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию со всей информацией об уровне воды в реке Тобол.
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Министр МЧС России Александр Куренков осмотрел дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный города Кургана, которая подвергается угрозе из-за паводка. Он назвал ситуацию с наводнением в регионе напряженной. Главу ведомства сопровождал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация с паводком на территории региона остается напряженной, но держим ее на постоянном контроле. Работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — отметил Александр Куренков во время осмотра. Укрепление дамбы ведется в круглосуточном режиме, ее протяженность составляет около 800 метров, а высота была увеличена до 11, 5 метра. На участке работают более ста специалистов и волонтеров, которые за последние сутки уложили около восьми тысяч мешков с грунтом. Для освещения рабочих участков установлены 24 световые башни. Шумков выразил благодарность за предоставленные мачты освещения, облегчающие ночные работы по укреплению дамбы. В рамках мер по борьбе с последствиями паводка министру также доложили о планах использования дополнительных мотопомп для откачки воды и о мерах по очистке акватории от приплывших деревьев и мусора. URA.RU ежедневно отслеживает ситуацию с паводком и сообщает об этом в онлайн-трансляции. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию со всей информацией об уровне воды в реке Тобол.