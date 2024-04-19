Министр МЧС Куренков, осмотрев дамбу в Кургане, назвал ситуацию напряженной. Видео

Министр МЧС Куренков проверил протекающую дамбу в Вороновке

19 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Куренков (слева) вместе с Шумковым (справа) осмотрели курганские дамбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Министр МЧС России Александр Куренков осмотрел дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный города Кургана, которая подвергается угрозе из-за паводка. Он назвал ситуацию с наводнением в регионе напряженной. Главу ведомства сопровождал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация с паводком на территории региона остается напряженной, но держим ее на постоянном контроле. Работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — отметил Александр Куренков во время осмотра. Укрепление дамбы ведется в круглосуточном режиме, ее протяженность составляет около 800 метров, а высота была увеличена до 11, 5 метра. На участке работают более ста специалистов и волонтеров, которые за последние сутки уложили около восьми тысяч мешков с грунтом. Для освещения рабочих участков установлены 24 световые башни. Шумков выразил благодарность за предоставленные мачты освещения, облегчающие ночные работы по укреплению дамбы. В рамках мер по борьбе с последствиями паводка министру также доложили о планах использования дополнительных мотопомп для откачки воды и о мерах по очистке акватории от приплывших деревьев и мусора. URA.RU ежедневно отслеживает ситуацию с паводком и сообщает об этом в онлайн-трансляции. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию со всей информацией об уровне воды в реке Тобол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр МЧС России Александр Куренков осмотрел дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный города Кургана, которая подвергается угрозе из-за паводка. Он назвал ситуацию с наводнением в регионе напряженной. Главу ведомства сопровождал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация с паводком на территории региона остается напряженной, но держим ее на постоянном контроле. Работы не прекращаются, ведутся с учетом прогноза и складывающейся обстановки. Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — отметил Александр Куренков во время осмотра. Укрепление дамбы ведется в круглосуточном режиме, ее протяженность составляет около 800 метров, а высота была увеличена до 11, 5 метра. На участке работают более ста специалистов и волонтеров, которые за последние сутки уложили около восьми тысяч мешков с грунтом. Для освещения рабочих участков установлены 24 световые башни. Шумков выразил благодарность за предоставленные мачты освещения, облегчающие ночные работы по укреплению дамбы. В рамках мер по борьбе с последствиями паводка министру также доложили о планах использования дополнительных мотопомп для откачки воды и о мерах по очистке акватории от приплывших деревьев и мусора. URA.RU ежедневно отслеживает ситуацию с паводком и сообщает об этом в онлайн-трансляции. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию со всей информацией об уровне воды в реке Тобол.