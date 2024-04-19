Полиция ХМАО конфисковала нелегальные лекарства из аптеки

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В аптеке Нефтеюганска обнаружили нелегальные препараты Фото:

Полиция Нефтеюганска (ХМАО) проверила аптеку, на которую жаловались жители города: пункт продажи лекарств часто посещали подозрительные личности. Правоохранители обнаружили и изъяли нелегальные препараты.

«В социальных сетях распространилось видео, на котором в аптеку в 5-м микрорайоне города часто приезжают подозрительные молодые люди. Сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков ОМВД России по Нефтеюганску провели проверку и выявили нарушение: они изъяли 26 блистеров и 47 упаковок шести видов лекарственных препаратов», — сообщила пресс-служба полиции ХМАО на официальном сайте.

По предположению горожан, провизоры нелегально продавали сильнодействующие лекарства. Полиция направила результаты проверки в прокуратуру.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца.

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Полиция Нефтеюганска (ХМАО) проверила аптеку, на которую жаловались жители города: пункт продажи лекарств часто посещали подозрительные личности. Правоохранители обнаружили и изъяли нелегальные препараты. «В социальных сетях распространилось видео, на котором в аптеку в 5-м микрорайоне города часто приезжают подозрительные молодые люди. Сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков ОМВД России по Нефтеюганску провели проверку и выявили нарушение: они изъяли 26 блистеров и 47 упаковок шести видов лекарственных препаратов», — сообщила пресс-служба полиции ХМАО на официальном сайте. По предположению горожан, провизоры нелегально продавали сильнодействующие лекарства. Полиция направила результаты проверки в прокуратуру. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте полиция устроила облавы на аптеки, в которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. За нарушение владельцам аптек грозит штраф до 200 тысяч рублей или прекращение деятельности на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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