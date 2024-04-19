SHOT: неизвестный устроил стрельбу в дагестанской кофейне. Видео

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Неизвестный стрелял из травматического пистолета, передает Shot Фото:

В центре дагестанского города Дербент произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек. Инцидент случился в кофейне «Октябрь», когда 28-летний мужчина открыл огонь и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Неизвестный, находясь на улице, несколько раз выстрелил внутрь кофейни „Октябрь“ и скрылся. В этот момент в заведении были семьи с детьми», — говорится в сообщении. Очевидцы отметили, что один мужчина с ребенком на руках выбежал из кофейни, а женщины падали на пол, прикрывая детей.

По информации канала, один из детей получил ранения. Подозреваемый в стрельбе, по предварительным данным, был посетителем кофейни и внезапно начал стрелять по своему собеседнику после общения за столиком. В местном отделении МВД подтвердили, что оружие было травматическим, а пострадавшему 38 лет. Полиция активно ведет поиски нападавшего, который скрылся на автомобиле Lexus LX570. Личность стрелявшего установлена, ему 28 лет.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с ранением ноги. Сведения о состоянии ребенка, пострадавшего в результате стрельбы, уточняются.

URA.RU отправил запрос в МВД по Республике Дагестан. Ответ ожидается.

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В центре дагестанского города Дербент произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек. Инцидент случился в кофейне «Октябрь», когда 28-летний мужчина открыл огонь и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Неизвестный, находясь на улице, несколько раз выстрелил внутрь кофейни „Октябрь“ и скрылся. В этот момент в заведении были семьи с детьми», — говорится в сообщении. Очевидцы отметили, что один мужчина с ребенком на руках выбежал из кофейни, а женщины падали на пол, прикрывая детей. По информации канала, один из детей получил ранения. Подозреваемый в стрельбе, по предварительным данным, был посетителем кофейни и внезапно начал стрелять по своему собеседнику после общения за столиком. В местном отделении МВД подтвердили, что оружие было травматическим, а пострадавшему 38 лет. Полиция активно ведет поиски нападавшего, который скрылся на автомобиле Lexus LX570. Личность стрелявшего установлена, ему 28 лет. Пострадавший мужчина был госпитализирован с ранением ноги. Сведения о состоянии ребенка, пострадавшего в результате стрельбы, уточняются. URA.RU отправил запрос в МВД по Республике Дагестан. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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