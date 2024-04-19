Бастрыкин взялся за перевозки в ХМАО, которые привели к перелому руки у ребенка

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Ребенку сломало руку дверью общественного транспорта Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после того, как ребенку сломало руку дверью общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В СКР обратилась многодетная мать из Ханты-Мансийска. Она сообщила, что транспортные компании не справляются с пассажиропотоком. Она уточнила, что переполненные автобусы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. В апреле этого года из-за образовавшейся давки ее несовершеннолетний сын не смог пройти в салон автобуса. В результате водитель транспортного средства, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. К ответственности за травму ребенка никто так и не был привлечен.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после того, как ребенку сломало руку дверью общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В СКР обратилась многодетная мать из Ханты-Мансийска. Она сообщила, что транспортные компании не справляются с пассажиропотоком. Она уточнила, что переполненные автобусы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. В апреле этого года из-за образовавшейся давки ее несовершеннолетний сын не смог пройти в салон автобуса. В результате водитель транспортного средства, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. К ответственности за травму ребенка никто так и не был привлечен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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