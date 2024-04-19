Бастрыкин взялся за перевозки в ХМАО, которые привели к перелому руки у ребенка

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после того, как ребенку сломало руку дверью общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В СКР обратилась многодетная мать из Ханты-Мансийска. Она сообщила, что транспортные компании не справляются с пассажиропотоком. Она уточнила, что переполненные автобусы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. В апреле этого года из-за образовавшейся давки ее несовершеннолетний сын не смог пройти в салон автобуса. В результате водитель транспортного средства, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. К ответственности за травму ребенка никто так и не был привлечен.
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