Бастрыкин взялся за перевозки в ХМАО, которые привели к перелому руки у ребенка

19 апреля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Ребенку сломало руку дверью общественного транспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после того, как ребенку сломало руку дверью общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В СКР обратилась многодетная мать из Ханты-Мансийска. Она сообщила, что транспортные компании не справляются с пассажиропотоком. Она уточнила, что переполненные автобусы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. В апреле этого года из-за образовавшейся давки ее несовершеннолетний сын не смог пройти в салон автобуса. В результате водитель транспортного средства, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. К ответственности за травму ребенка никто так и не был привлечен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после того, как ребенку сломало руку дверью общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В СКР обратилась многодетная мать из Ханты-Мансийска. Она сообщила, что транспортные компании не справляются с пассажиропотоком. Она уточнила, что переполненные автобусы представляют опасность для жизни и здоровья граждан. В апреле этого года из-за образовавшейся давки ее несовершеннолетний сын не смог пройти в салон автобуса. В результате водитель транспортного средства, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. К ответственности за травму ребенка никто так и не был привлечен.