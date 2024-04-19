Путин назначил новых судей в Свердловской области

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Срок полномочий назначенных судей — шесть лет Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий судьями Свердловского областного суда Светлану Усатову и Надежду Ханкевич», — говорится в указе. Также судьей Свердловского областного суда стала Ольга Хрущева.

Помимо них, Путин назначил заместителем председателя Первоуральского городского суда Юлию Логунову. А судьей Новоуральского городского суда — Ксению Чувашеву.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьями Свердловского областного суда Светлану Усатову и Надежду Ханкевич», — говорится в указе. Также судьей Свердловского областного суда стала Ольга Хрущева. Помимо них, Путин назначил заместителем председателя Первоуральского городского суда Юлию Логунову. А судьей Новоуральского городского суда — Ксению Чувашеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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