Срок полномочий назначенных судей — шесть лет
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий судьями Свердловского областного суда Светлану Усатову и Надежду Ханкевич», — говорится в указе. Также судьей Свердловского областного суда стала Ольга Хрущева.
Помимо них, Путин назначил заместителем председателя Первоуральского городского суда Юлию Логунову. А судьей Новоуральского городского суда — Ксению Чувашеву.
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