Путин назначил зампредседателя арбитражного суда Курганской области

19 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Кургане назначили заместителя председателя арбитражного суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Среди прочих произошло назначение заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Документ появился на официальном сайте правовой информации. «Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Курганской области Асямолова Василия Владимировича», — говорится в указе. Полномочия Асямолову выданы на шестилетний срок. Судье Асямолову в середине мая исполнится 44 года, он родом из рабочего поселка Варгаши Курганской области. В арбитражном суде работает с 2005 года, судьей был назначен в 2010 году. Входит в состав судейской коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане освободилась должность зампредседателя арбитражного суда. Это случилось после ухода судьи Романа Алексеева, у которого закончился срок полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Среди прочих произошло назначение заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Документ появился на официальном сайте правовой информации. «Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Курганской области Асямолова Василия Владимировича», — говорится в указе. Полномочия Асямолову выданы на шестилетний срок. Судье Асямолову в середине мая исполнится 44 года, он родом из рабочего поселка Варгаши Курганской области. В арбитражном суде работает с 2005 года, судьей был назначен в 2010 году. Входит в состав судейской коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане освободилась должность зампредседателя арбитражного суда. Это случилось после ухода судьи Романа Алексеева, у которого закончился срок полномочий.