19 апреля 2024

Путин назначил зампредседателя арбитражного суда Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
В Кургане назначили заместителя председателя арбитражного суда Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Среди прочих произошло назначение заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Документ появился на официальном сайте правовой информации.

«Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Курганской области Асямолова Василия Владимировича», — говорится в указе. Полномочия Асямолову выданы на шестилетний срок.

Судье Асямолову в середине мая исполнится 44 года, он родом из рабочего поселка Варгаши Курганской области. В арбитражном суде работает с 2005 года, судьей был назначен в 2010 году. Входит в состав судейской коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане освободилась должность зампредседателя арбитражного суда. Это случилось после ухода судьи Романа Алексеева, у которого закончился срок полномочий.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Среди прочих произошло назначение заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Документ появился на официальном сайте правовой информации. «Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Курганской области Асямолова Василия Владимировича», — говорится в указе. Полномочия Асямолову выданы на шестилетний срок. Судье Асямолову в середине мая исполнится 44 года, он родом из рабочего поселка Варгаши Курганской области. В арбитражном суде работает с 2005 года, судьей был назначен в 2010 году. Входит в состав судейской коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане освободилась должность зампредседателя арбитражного суда. Это случилось после ухода судьи Романа Алексеева, у которого закончился срок полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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