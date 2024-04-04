Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы.
«В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля.
Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда.
Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи.
Зампредседателя курганского арбитражного суда Роман Алексеев ушел в отставку
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Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы. «В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля. Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда. Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи.