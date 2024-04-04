В Кургане проводили в отставку зампредседателя суда Алексеева. Фото

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
Зампредседателя курганского арбитражного суда ушел в отставку Фото:

Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы.

«В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля.

Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда.

Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи.

Зампредседателя курганского арбитражного суда Роман Алексеев ушел в отставку
Зампредседателя курганского арбитражного суда Роман Алексеев ушел в отставку

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Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы. «В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля. Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда. Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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