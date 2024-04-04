В Кургане проводили в отставку зампредседателя суда Алексеева. Фото

04 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Зампредседателя курганского арбитражного суда ушел в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы. «В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля. Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда. Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи. Зампредседателя курганского арбитражного суда Роман Алексеев ушел в отставку TG Правосудие в Зауралье . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев ушел в отставку. Об этом сообщил telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы. «В Арбитражном суде Курганской области состоялось <…> собрание по случаю ухода в почетную отставку заместителя председателя суда Алексеева Романа Николаевича», — информирует пресс-служба. Проводы Алексеева прошли в торжественной форме 4 апреля. Алексеев работал судьей в арбитраже около 22 лет. Зампредседателя он стал в 2018 году. Во время собрания ему вручили почетную грамоту и благодарность курганского Арбитражного суда. Ранее URA.RU сообщало, что срок полномочий Алексеева истекал в начале апреля. В связи с этим он подал заявление в ВККС о сложении с него полномочий судьи.