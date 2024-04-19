Президент России назначил пятерых судей в Курганской области

Владимир Путин своим указом продлил полномочия председателя Лебяжьевского районного суда, а также назначил еще четырех судей в Кургане, Шадринске и селе Кетово. Информация размещена на сайте официальной правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Лебяжьевского районного суда Дроздова Дмитрия Леонидовича», — говорится в указе президента. Истекшие полномочия председателя Лебяжьевского райсуда были продлены. Также прошли назначения в Кетовском районном суде, Шадринском райсуде и городском суде Кургана.
В Кетово судьями были назначены Рычковская Лариса Михайловна и Стенникова Людмила Мануиловна. Судьей в Курганском городском суде назначена Черных Светлана Викторовна. Назначение в Шадринский районный суд получил Вербовой Николай Григорьевич.
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Владимир Путин своим указом продлил полномочия председателя Лебяжьевского районного суда, а также назначил еще четырех судей в Кургане, Шадринске и селе Кетово. Информация размещена на сайте официальной правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Лебяжьевского районного суда Дроздова Дмитрия Леонидовича», — говорится в указе президента. Истекшие полномочия председателя Лебяжьевского райсуда были продлены. Также прошли назначения в Кетовском районном суде, Шадринском райсуде и городском суде Кургана. В Кетово судьями были назначены Рычковская Лариса Михайловна и Стенникова Людмила Мануиловна. Судьей в Курганском городском суде назначена Черных Светлана Викторовна. Назначение в Шадринский районный суд получил Вербовой Николай Григорьевич. Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражном суде Курганской области назначили заместителя председателя. Им на шестилетний срок полномочий был назначен Василий Асямолов.