19 апреля 2024

Президент России назначил пятерых судей в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В Курганской области назначили пять судей Фото:

Владимир Путин своим указом продлил полномочия председателя Лебяжьевского районного суда, а также назначил еще четырех судей в Кургане, Шадринске и селе Кетово. Информация размещена на сайте официальной правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Лебяжьевского районного суда Дроздова Дмитрия Леонидовича», — говорится в указе президента. Истекшие полномочия председателя Лебяжьевского райсуда были продлены. Также прошли назначения в Кетовском районном суде, Шадринском райсуде и городском суде Кургана.

В Кетово судьями были назначены Рычковская Лариса Михайловна и Стенникова Людмила Мануиловна. Судьей в Курганском городском суде назначена Черных Светлана Викторовна. Назначение в Шадринский районный суд получил Вербовой Николай Григорьевич.

Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражном суде Курганской области назначили заместителя председателя. Им на шестилетний срок полномочий был назначен Василий Асямолов.

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Владимир Путин своим указом продлил полномочия председателя Лебяжьевского районного суда, а также назначил еще четырех судей в Кургане, Шадринске и селе Кетово. Информация размещена на сайте официальной правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Лебяжьевского районного суда Дроздова Дмитрия Леонидовича», — говорится в указе президента. Истекшие полномочия председателя Лебяжьевского райсуда были продлены. Также прошли назначения в Кетовском районном суде, Шадринском райсуде и городском суде Кургана. В Кетово судьями были назначены Рычковская Лариса Михайловна и Стенникова Людмила Мануиловна. Судьей в Курганском городском суде назначена Черных Светлана Викторовна. Назначение в Шадринский районный суд получил Вербовой Николай Григорьевич. Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражном суде Курганской области назначили заместителя председателя. Им на шестилетний срок полномочий был назначен Василий Асямолов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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