В Нижнем Тагиле появилось больше сотни новых юнармейцев

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла церемония посвящения военно-патриотического движения «Юнармия». Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что в движение вступили 142 юных тагильчанина.
«Растут ряды юнармейцев в Нижнем Тагиле. Накануне торжественно приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ еще 142 тагильчанина», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Мэр подчеркнул, что движение юнармейцев объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране. Дети получают возможность изучить военную технику, приобщиться к спорту и заняться волонтерской деятельностью. Также юнармейцы сохраняют мемориалы и обелиски, а также несут вахты памяти у Вечного огня в разных городах России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!