19 апреля 2024

В Нижнем Тагиле появилось больше сотни новых юнармейцев

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Вручение юнармейцам медалей "За участие в параде Победы". Екатеринбург, бц высоцкий, юнармия
В Нижнем Тагиле юнармейцами стали еще 142 человека Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла церемония посвящения военно-патриотического движения «Юнармия». Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что в движение вступили 142 юных тагильчанина.

«Растут ряды юнармейцев в Нижнем Тагиле. Накануне торжественно приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ еще 142 тагильчанина», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что движение юнармейцев объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране. Дети получают возможность изучить военную технику, приобщиться к спорту и заняться волонтерской деятельностью. Также юнармейцы сохраняют мемориалы и обелиски, а также несут вахты памяти у Вечного огня в разных городах России.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла церемония посвящения военно-патриотического движения «Юнармия». Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что в движение вступили 142 юных тагильчанина. «Растут ряды юнармейцев в Нижнем Тагиле. Накануне торжественно приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ еще 142 тагильчанина», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что движение юнармейцев объединяет более одного миллиона детей и подростков по всей стране. Дети получают возможность изучить военную технику, приобщиться к спорту и заняться волонтерской деятельностью. Также юнармейцы сохраняют мемориалы и обелиски, а также несут вахты памяти у Вечного огня в разных городах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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