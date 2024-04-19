В Дербенте полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
«Полицейские Дербента задержали скрывшегося с места происшествия мужчину, подозреваемого в стрельбе», — отмечается в официальном telegram-канале ведомства. Ранее поступала информация о том, что в результате стрельбы в Дербенте пострадал один человек.
Инцидент произошел на улице Пушкина в 19:00, где в результате конфликта 28-летний житель города выстрелил из травматического пистолета в 39-летнего местного жителя и скрылся на автомобиле Lexus LX570. Пострадавший был госпитализирован.
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В Дербенте полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. «Полицейские Дербента задержали скрывшегося с места происшествия мужчину, подозреваемого в стрельбе», — отмечается в официальном telegram-канале ведомства. Ранее поступала информация о том, что в результате стрельбы в Дербенте пострадал один человек. Инцидент произошел на улице Пушкина в 19:00, где в результате конфликта 28-летний житель города выстрелил из травматического пистолета в 39-летнего местного жителя и скрылся на автомобиле Lexus LX570. Пострадавший был госпитализирован.