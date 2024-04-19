19 апреля 2024

В Брянской области начался пожар на важном объекте после атаки дронов ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Начался пожар после атаки дронов ВСУ (архивное фото) Фото:

ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. После того как сбили вражеский дрон на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз.

Богомаз уточнил, что пять дронов ВСУ сбито над Выгоничским районом. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Суземского района. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава Брянской области. Видео с предполагаемого места пожара опубликовал telegram-канал Baza.

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ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. После того как сбили вражеский дрон на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар, заявил губернатор региона Александр Богомаз. «При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Богомаз уточнил, что пять дронов ВСУ сбито над Выгоничским районом. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Суземского района. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава Брянской области. Видео с предполагаемого места пожара опубликовал telegram-канал Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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