В Брянской области начался пожар на важном объекте после атаки дронов ВСУ. Видео

20 апреля 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Начался пожар после атаки дронов ВСУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. После того как сбили вражеский дрон на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар, заявил губернатор региона Александр Богомаз. «При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Богомаз уточнил, что пять дронов ВСУ сбито над Выгоничским районом. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Суземского района. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава Брянской области. Видео с предполагаемого места пожара опубликовал telegram-канал Baza. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. После того как сбили вражеский дрон на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар, заявил губернатор региона Александр Богомаз. «При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — написал в своем официальном telegram-канале Александр Богомаз. Богомаз уточнил, что пять дронов ВСУ сбито над Выгоничским районом. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Суземского района. Пострадавших в результате атаки нет, добавил глава Брянской области. Видео с предполагаемого места пожара опубликовал telegram-канал Baza.