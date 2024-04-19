19 апреля 2024

Екатеринбуржец погиб в массовой драке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
На месте происшествия заметили машины скорой помощи и полиции Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы.

«Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы. «Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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