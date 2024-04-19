В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы.
«Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы. «Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.