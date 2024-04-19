Екатеринбуржец погиб в массовой драке. Фото, видео

20 апреля 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

На месте происшествия заметили машины скорой помощи и полиции Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы. «Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/28834?single) Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» (https://t.me/zloy_ekb/28834?single) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 апреля произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, а еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, сообщили очевидцы. «Улица Сухоложская, 9… Была массовая драка, одного убили, один ранен», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышны громкие крики. К месту происшествия съехались машины скорой помощи, реанимации и полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области и в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Ответ ожидается.