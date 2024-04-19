19 апреля 2024

В ХМАО резко вырос спрос на компьютеры и ноутбуки

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная приемка крупнейшего в ХМАО технопарка Кванториум. Сургут, компьютерный класс, компьютеры
Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 тысячи рублей Фото:

В ХМАО самой продаваемой техникой в марте 2024 года стали настольные компьютеры (+69%) и ноутбуки (+61%). Отмечается, что значительнее всего выросли продажи именно новой электроники. Об этом URA.RU сообщил специалист «Авито».

«Лидер роста продаж — настольные компьютеры. В марте этого года их покупали на 69% чаще. Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 200 рублей. На вторичном рынке ПК можно приобрести дешевле — в среднем за 24 700 рублей. Новые ноутбуки в ХМАО также стали покупать чаще. Их продажи увеличились на 61%, а средняя цена составила 44 500 рублей. Вариант „с рук“ обойдется примерно в 21 500 рублей», — рассказал специалист.

По данным Авито, в округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники относительно аналогичного периода 2023 года. Кроме того, мобильные телефоны в новом состоянии жители ХМАО покупали на 44%. Новый смартфон можно приобрести в среднем за 55 300 рублей, а б/у — за 23 900 рублей. Продажи новых планшетов и электронных книг также выросли — на 36% год к году. Средний чек товаров этой категории составил 12 000 рублей, а на вторичном рынке — 9 500 рублей.

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В ХМАО самой продаваемой техникой в марте 2024 года стали настольные компьютеры (+69%) и ноутбуки (+61%). Отмечается, что значительнее всего выросли продажи именно новой электроники. Об этом URA.RU сообщил специалист «Авито». «Лидер роста продаж — настольные компьютеры. В марте этого года их покупали на 69% чаще. Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 200 рублей. На вторичном рынке ПК можно приобрести дешевле — в среднем за 24 700 рублей. Новые ноутбуки в ХМАО также стали покупать чаще. Их продажи увеличились на 61%, а средняя цена составила 44 500 рублей. Вариант „с рук“ обойдется примерно в 21 500 рублей», — рассказал специалист. По данным Авито, в округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники относительно аналогичного периода 2023 года. Кроме того, мобильные телефоны в новом состоянии жители ХМАО покупали на 44%. Новый смартфон можно приобрести в среднем за 55 300 рублей, а б/у — за 23 900 рублей. Продажи новых планшетов и электронных книг также выросли — на 36% год к году. Средний чек товаров этой категории составил 12 000 рублей, а на вторичном рынке — 9 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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