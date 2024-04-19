В ХМАО резко вырос спрос на компьютеры и ноутбуки

20 апреля 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО самой продаваемой техникой в марте 2024 года стали настольные компьютеры (+69%) и ноутбуки (+61%). Отмечается, что значительнее всего выросли продажи именно новой электроники. Об этом URA.RU сообщил специалист «Авито». «Лидер роста продаж — настольные компьютеры. В марте этого года их покупали на 69% чаще. Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 200 рублей. На вторичном рынке ПК можно приобрести дешевле — в среднем за 24 700 рублей. Новые ноутбуки в ХМАО также стали покупать чаще. Их продажи увеличились на 61%, а средняя цена составила 44 500 рублей. Вариант „с рук“ обойдется примерно в 21 500 рублей», — рассказал специалист. По данным Авито, в округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники относительно аналогичного периода 2023 года. Кроме того, мобильные телефоны в новом состоянии жители ХМАО покупали на 44%. Новый смартфон можно приобрести в среднем за 55 300 рублей, а б/у — за 23 900 рублей. Продажи новых планшетов и электронных книг также выросли — на 36% год к году. Средний чек товаров этой категории составил 12 000 рублей, а на вторичном рынке — 9 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО самой продаваемой техникой в марте 2024 года стали настольные компьютеры (+69%) и ноутбуки (+61%). Отмечается, что значительнее всего выросли продажи именно новой электроники. Об этом URA.RU сообщил специалист «Авито». «Лидер роста продаж — настольные компьютеры. В марте этого года их покупали на 69% чаще. Средняя стоимость компьютера в новом состоянии составила 53 200 рублей. На вторичном рынке ПК можно приобрести дешевле — в среднем за 24 700 рублей. Новые ноутбуки в ХМАО также стали покупать чаще. Их продажи увеличились на 61%, а средняя цена составила 44 500 рублей. Вариант „с рук“ обойдется примерно в 21 500 рублей», — рассказал специалист. По данным Авито, в округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники относительно аналогичного периода 2023 года. Кроме того, мобильные телефоны в новом состоянии жители ХМАО покупали на 44%. Новый смартфон можно приобрести в среднем за 55 300 рублей, а б/у — за 23 900 рублей. Продажи новых планшетов и электронных книг также выросли — на 36% год к году. Средний чек товаров этой категории составил 12 000 рублей, а на вторичном рынке — 9 500 рублей.