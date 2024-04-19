Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок.
«Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU.
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Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок. «Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU.