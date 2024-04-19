Курганским волонтерам, которых просили не рисковать, срочно потребовались лодки. Фото

20 апреля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

На лодках животных транспортируют в безопасную зону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок. «Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU. Вода затопила внушительную часть микрорайона группа vk «А МЫ ЖИВЕМ В ЗАЗИКЕ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок. «Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU.