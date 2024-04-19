19 апреля 2024

Курганским волонтерам, которых просили не рисковать, срочно потребовались лодки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На лодках животных транспортируют в безопасную зону
На лодках животных транспортируют в безопасную зону Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок.

«Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU.

https://vk.com/feed?w=wall-3959804_21201
Вода затопила внушительную часть микрорайона

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтерам срочно потребовались лодки и фонари для спасения животных из подтопленных микрорайонов Кургана. По словам представителей сообщества, в ночь на 20 апреля неравнодушные граждане трудились на территории Глинок. «Группа волонтеров до сих пор работает в Глинках. Срочно нужны лодки с мотором и фонари», — волонтеров цитирует группа «А мы живем в Зазике» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано поздно вечером 19 апреля. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к добровольцам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны в попытке самостоятельно спасти животных. Волонтеров призвали быть осторожными и сотрудничать со спасателями. Вся прочая информация по теме паводка на территории размещена в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...