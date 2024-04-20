Психолог объяснила, как полноценно отдохнуть за один день

Психолог Минаева: активный отдых помогает восстановиться в короткое время

Чтобы быстрее восстановиться, эксперты рекомендуют чередовать виды отдыха Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отдохнуть в течение одного дня вполне реально, если правильно спланировать выходной. Кандидат психологических наук и практикующий психолог Наталия Минаева отметила, что вместо блуждания по интернету для восстановления сил нужно посвятить время различным активностям.

«Зависание в социальных сетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость. Идеально, если есть возможность отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам», — приводит слова Минаевой радио Sputnik .

Минаева акцентирует внимание на том, что это могут быть прогулки по лесу с детьми или с собакой, а для кого-то тренировка, поход на выставку или в театр. Важно чередовать активный отдых с пассивным, подчеркивает эксперт.

Ранее URA.RU подготовил материал о том, как распознать депрессию и справиться с ней. Специалисты рассказали о том, что этот недуг нельзя лечить самостоятельно.