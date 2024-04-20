Психолог объяснила, как полноценно отдохнуть за один день

Психолог Минаева: активный отдых помогает восстановиться в короткое время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апрель в городе. Пермь, девушка, прогулка, человек, спорт, ограда, отдых, река, набережная, бег
Чтобы быстрее восстановиться, эксперты рекомендуют чередовать виды отдыха Фото:

Отдохнуть в течение одного дня вполне реально, если правильно спланировать выходной. Кандидат психологических наук и практикующий психолог Наталия Минаева отметила, что вместо блуждания по интернету для восстановления сил нужно посвятить время различным активностям.

«Зависание в социальных сетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость. Идеально, если есть возможность отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам», — приводит слова Минаевой радио Sputnik.

Минаева акцентирует внимание на том, что это могут быть прогулки по лесу с детьми или с собакой, а для кого-то тренировка, поход на выставку или в театр. Важно чередовать активный отдых с пассивным, подчеркивает эксперт.

Ранее URA.RU подготовил материал о том, как распознать депрессию и справиться с ней. Специалисты рассказали о том, что этот недуг нельзя лечить самостоятельно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отдохнуть в течение одного дня вполне реально, если правильно спланировать выходной. Кандидат психологических наук и практикующий психолог Наталия Минаева отметила, что вместо блуждания по интернету для восстановления сил нужно посвятить время различным активностям. «Зависание в социальных сетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость. Идеально, если есть возможность отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам», — приводит слова Минаевой радио Sputnik. Минаева акцентирует внимание на том, что это могут быть прогулки по лесу с детьми или с собакой, а для кого-то тренировка, поход на выставку или в театр. Важно чередовать активный отдых с пассивным, подчеркивает эксперт. Ранее URA.RU подготовил материал о том, как распознать депрессию и справиться с ней. Специалисты рассказали о том, что этот недуг нельзя лечить самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...