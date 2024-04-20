Погибший в зоне СВО военкор спас мать и ребенка-инвалида в ДНР

Военкор Семен Еремин проявил особенную любовь к сыну Юлии Свирщевской (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В 2022 году военный корреспондент Семен Еремин помог матери с ребенком, страдающим аутизмом, эвакуироваться из богадельни при Успенском Николо-Васильевском монастыре в Никольском ДНР, который попадал под обстрелы ВСУ. Об этом рассказала сама мать ребенка Юлия Свирщевская.

«Когда он нас уже забрал с Никольского, он беседовал с сыном, задавал вопросы, ждал ответа, утешал. Он нас забрал, рискнул, забрал вдвоем с Колей, привез в Донецк к маме, вынес сумки», — передает слова Свирщевской «Известия». Она добавила, что журналист особенно запомнился своим исключительно добрым и заботливым отношением к ее сыну.

Женщина рассказала, что встретила Еремина в селе Никольском 14 апреля 2022 года. Журналист приехал туда с группой, чтобы снять репортаж об обстрелах монастыря, в котором находились беженцы. Семен проявил особый интерес к сыну Юлии, подростку с аутизмом, что ее глубоко поразило. У военкора была особая любовь к детям, особенно к таким, как ее сын. К моменту спасения из монастыря они находились там уже два месяца, страдая от отсутствия лекарств и еды, заключила Свирщевская.

В возрасте 42 лет в зоне СВО погиб военкор Семен Еремин. По информации ТАСС, трагедия произошла под Угледаром. Журналист работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года и подготовил целый ряд эксклюзивных репортажей. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о нем.