Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО: чем он запомнился

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в возрасте 42 лет погиб в зоне СВО. Об этом сообщила 20 апреля редакция издания. По сведениям ТАСС в оперативных службах ДНР, трагедия произошла под Угледаром. Журналист работал на территории спецоперации с февраля 2022 года и выпустил ряд эксклюзивных репортажей. Чем военкор Еремин запомнился зрителям, узнало URA.RU.
Биография военкора
Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. Получил образование в области журналистики и юриспруденции в Ставропольском госуниверситете. Начал свою карьеру как корреспондент ГТРК «Ставрополье».
С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом «Пятого канала» в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го работал спецкором «Пятого канала» в донецком бюро ДНР. С августа 2017-го года до последнего момента являлся специальным корреспондентом «Известий» в Москве.
Работал в зоне СВО с самого начала конфликта
Еремин считался одним из лучших военных корреспондентов России. С начала СВО много работал на разных участках спецоперации — в Мариуполе, Азовстали, Марьинке. Одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.
Последний репортаж Еремина был посвящен тому, как военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков, уточняется на сайте «Известий».
Имел престижную федеральную награду
Семен Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить его орденом Мужества. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Один из первых показал работу «Ланцет»
Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист первым сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов. Не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в 2022 года он попал под обстрел минометчиков.
Собирал деньги для ВС РФ
Спецкор «Известий» Семен Еремин был инициатором сбора средств для одного из полков Первого армейского корпуса, участвовавшего в СВО. Военкор призывал всех неравнодушных граждан перечислить посильную сумму, чтобы для бойцов были приобретены квадрокоптеры, каски, бронежилеты, тепловизоры, тактические рюкзаки и другие технические принадлежности.
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