19 апреля 2024

Военкор «Известий» Еремин погиб в зоне СВО: чем он запомнился

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Семена Еремина считали лучшим военным корреспондентом России
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в возрасте 42 лет погиб в зоне СВО. Об этом сообщила 20 апреля редакция издания. По сведениям ТАСС в оперативных службах ДНР, трагедия произошла под Угледаром. Журналист работал на территории спецоперации с февраля 2022 года и выпустил ряд эксклюзивных репортажей. Чем военкор Еремин запомнился зрителям, узнало URA.RU.

Биография военкора

Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. Получил образование в области журналистики и юриспруденции в Ставропольском госуниверситете. Начал свою карьеру как корреспондент ГТРК «Ставрополье».

С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом «Пятого канала» в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го работал спецкором «Пятого канала» в донецком бюро ДНР. С августа 2017-го года до последнего момента являлся специальным корреспондентом «Известий» в Москве.

Работал в зоне СВО с самого начала конфликта

Еремин считался одним из лучших военных корреспондентов России. С начала СВО много работал на разных участках спецоперации — в Мариуполе, Азовстали, Марьинке. Одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

Последний репортаж Еремина был посвящен тому, как военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков, уточняется на сайте «Известий».

Имел престижную федеральную награду

Семен Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить его орденом Мужества. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Один из первых показал работу «Ланцет»

Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист первым сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов. Не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в 2022 года он попал под обстрел минометчиков.

Собирал деньги для ВС РФ

Спецкор «Известий» Семен Еремин был инициатором сбора средств для одного из полков Первого армейского корпуса, участвовавшего в СВО. Военкор призывал всех неравнодушных граждан перечислить посильную сумму, чтобы для бойцов были приобретены квадрокоптеры, каски, бронежилеты, тепловизоры, тактические рюкзаки и другие технические принадлежности.

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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в возрасте 42 лет погиб в зоне СВО. Об этом сообщила 20 апреля редакция издания. По сведениям ТАСС в оперативных службах ДНР, трагедия произошла под Угледаром. Журналист работал на территории спецоперации с февраля 2022 года и выпустил ряд эксклюзивных репортажей. Чем военкор Еремин запомнился зрителям, узнало URA.RU. Биография военкора Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. Получил образование в области журналистики и юриспруденции в Ставропольском госуниверситете. Начал свою карьеру как корреспондент ГТРК «Ставрополье». С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом «Пятого канала» в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го работал спецкором «Пятого канала» в донецком бюро ДНР. С августа 2017-го года до последнего момента являлся специальным корреспондентом «Известий» в Москве. Работал в зоне СВО с самого начала конфликта Еремин считался одним из лучших военных корреспондентов России. С начала СВО много работал на разных участках спецоперации — в Мариуполе, Азовстали, Марьинке. Одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Последний репортаж Еремина был посвящен тому, как военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков, уточняется на сайте «Известий». Имел престижную федеральную награду Семен Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить его орденом Мужества. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Один из первых показал работу «Ланцет» Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист первым сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов. Не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Собирал деньги для ВС РФ Спецкор «Известий» Семен Еремин был инициатором сбора средств для одного из полков Первого армейского корпуса, участвовавшего в СВО. Военкор призывал всех неравнодушных граждан перечислить посильную сумму, чтобы для бойцов были приобретены квадрокоптеры, каски, бронежилеты, тепловизоры, тактические рюкзаки и другие технические принадлежности.
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