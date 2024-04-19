Косулям в Белозерском округе пришлось плавать из-за паводка. Видео

20 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Косули столкнулись с наводнением в Белозерском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском муниципальном округе Курганской области заметили сибирских косуль. Животные пытались преодолеть «большую воду», которая образовалась из-за паводка. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Белозерском округе заметили косуль. Они пробирались вплавь», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган».



В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает оставаться на прежднем уровне. Вода уже добралась до Белозерского округа. Об этом и других актуальных событиях редакция URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском муниципальном округе Курганской области заметили сибирских косуль. Животные пытались преодолеть «большую воду», которая образовалась из-за паводка. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Белозерском округе заметили косуль. Они пробирались вплавь», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган». В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает оставаться на прежднем уровне. Вода уже добралась до Белозерского округа. Об этом и других актуальных событиях редакция URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.