19 апреля 2024

Косулям в Белозерском округе пришлось плавать из-за паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Косули столкнулись с наводнением в Белозерском округе Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Белозерском муниципальном округе Курганской области заметили сибирских косуль. Животные пытались преодолеть «большую воду», которая образовалась из-за паводка. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В Белозерском округе заметили косуль. Они пробирались вплавь», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган».

В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает оставаться на прежднем уровне. Вода уже добралась до Белозерского округа. Об этом и других актуальных событиях редакция URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белозерском муниципальном округе Курганской области заметили сибирских косуль. Животные пытались преодолеть «большую воду», которая образовалась из-за паводка. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Белозерском округе заметили косуль. Они пробирались вплавь», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган». В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает оставаться на прежднем уровне. Вода уже добралась до Белозерского округа. Об этом и других актуальных событиях редакция URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...