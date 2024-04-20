МЧС обратилось к курганцам из-за аномальной жары

МЧС просит курганцев не поджигать траву на дачах

20 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

МЧС просит курганцев не жечь сухую траву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области МЧС обратилось к жителям Курганской области из-за аномальной жары и попросило не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального ведомства. «С 10 апреля на территории Курганской области начался пожароопасный сезон. Вместе с теплом приходит и опасность возгорания сухой травы, это особенно актуально для территорий, не попадающих в зону паводка», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС России напомнили курганцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо вовремя убирать с дачных участков мусор, не сжать сухую траву, не бросать горящие окурки или спички и не давать детям играть с огнем. Также для предотвращения возгораний на дачах и частных домах советуют установить емкости с водой и песком или иметь средства для тушения пожара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на 20 апреля прогнозируют аномальную жару. По данным специалистов ЦГМС, температура поднимется до 29 градусов. До этого синоптики сообщали, что теплая погода в регионе ожидается до 22 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС обратилось к жителям Курганской области из-за аномальной жары и попросило не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального ведомства. «С 10 апреля на территории Курганской области начался пожароопасный сезон. Вместе с теплом приходит и опасность возгорания сухой травы, это особенно актуально для территорий, не попадающих в зону паводка», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС России напомнили курганцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо вовремя убирать с дачных участков мусор, не сжать сухую траву, не бросать горящие окурки или спички и не давать детям играть с огнем. Также для предотвращения возгораний на дачах и частных домах советуют установить емкости с водой и песком или иметь средства для тушения пожара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на 20 апреля прогнозируют аномальную жару. По данным специалистов ЦГМС, температура поднимется до 29 градусов. До этого синоптики сообщали, что теплая погода в регионе ожидается до 22 апреля.