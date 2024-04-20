Под Курганом осталось одно место, где растет Тобол

Уровень воды в Тоболе Курганской области пошел на спад практически во всех населенных пунктах Кетовского округа. Отмечают рост только рядом с деревней Белый Яр. Там показатель вырос на 18 сантиметров. Об этом сообщается на странице депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева в соцсети «ВКонтакте».
«Данные по уровню воды в Кетовском районе по состоянию на 10:00 20 апреля 2024 года. Деревня Белый Яр 826 см (рост — 18 см). Пик паводка (будем надеяться что не будет залповых сбросов) прошел в большей части Кетовского района», — указано в посте Кафеева.
Ситуация с паводком по остальным деревням Кетовского округа:
— д. Темлякова 934 сантиметров (снижение за сутки на 15);
— д. Лаптево 948 сантиметров (снижение за сутки на 17);
— д. Крюкова 988 сантиметров (снижение за сутки на 17);
— с. Менщиково 199 сантиметров (снижение за сутки на четыре);
— с. Кетово 1069 сантиметров (снижение на два см).
При этом Евгения Кафеев пишет, что напряженная ситуация наблюдается в Большом Чаусово, на Белом Яру, в Передергино, Падеринском и в деревне Борки. О самых важных и актуальных событиях, связанных с масштабным паводком в Курганской области, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
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