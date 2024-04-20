Под Курганом осталось одно место, где растет Тобол

Деревня Белый Яр под Курганом оказалась единственной, где продолжает расти Тобол

20 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Прирост уровня воды в Тоболе наблюдается только на Белом Яру, уточнил депутат Евгений Кафеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе Курганской области пошел на спад практически во всех населенных пунктах Кетовского округа. Отмечают рост только рядом с деревней Белый Яр. Там показатель вырос на 18 сантиметров. Об этом сообщается на странице депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева в соцсети «ВКонтакте». «Данные по уровню воды в Кетовском районе по состоянию на 10:00 20 апреля 2024 года. Деревня Белый Яр 826 см (рост — 18 см). Пик паводка (будем надеяться что не будет залповых сбросов) прошел в большей части Кетовского района», — указано в посте Кафеева. Ситуация с паводком по остальным деревням Кетовского округа: — д. Темлякова 934 сантиметров (снижение за сутки на 15); — д. Лаптево 948 сантиметров (снижение за сутки на 17); — д. Крюкова 988 сантиметров (снижение за сутки на 17); — с. Менщиково 199 сантиметров (снижение за сутки на четыре); — с. Кетово 1069 сантиметров (снижение на два см). При этом Евгения Кафеев пишет, что напряженная ситуация наблюдается в Большом Чаусово, на Белом Яру, в Передергино, Падеринском и в деревне Борки. О самых важных и актуальных событиях, связанных с масштабным паводком в Курганской области, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе Курганской области пошел на спад практически во всех населенных пунктах Кетовского округа. Отмечают рост только рядом с деревней Белый Яр. Там показатель вырос на 18 сантиметров. Об этом сообщается на странице депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева в соцсети «ВКонтакте». «Данные по уровню воды в Кетовском районе по состоянию на 10:00 20 апреля 2024 года. Деревня Белый Яр 826 см (рост — 18 см). Пик паводка (будем надеяться что не будет залповых сбросов) прошел в большей части Кетовского района», — указано в посте Кафеева. — д. Темлякова 934 сантиметров (снижение за сутки на 15); — д. Лаптево 948 сантиметров (снижение за сутки на 17); — д. Крюкова 988 сантиметров (снижение за сутки на 17); — с. Менщиково 199 сантиметров (снижение за сутки на четыре); — с. Кетово 1069 сантиметров (снижение на два см). При этом Евгения Кафеев пишет, что напряженная ситуация наблюдается в Большом Чаусово, на Белом Яру, в Передергино, Падеринском и в деревне Борки. О самых важных и актуальных событиях, связанных с масштабным паводком в Курганской области, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.