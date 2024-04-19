19 апреля 2024

В Екатеринбурге накрыли элитную проститутошную под окнами министерства. Видео

В Екатеринбурге в сигарном клубе Revnost оказывали интим-услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Сигарный клуб Revnost, где оказывали интимные услуги, располагался на улице Малышева Фото:

В Екатеринбурга полицейские во время рейда накрыли сигарный клуб Revnost на Малышева, 103/1, в которой оказывались интимные услуги. Клиентами элитной проститутошной были состоятельные люди, при этом помещение находится под окнами правительственного здания. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Мы наведались в эту проститутошную, одну из самых элитных в Екатеринбурге. Средний прайс здесь составлял порядка 30 тысяч рублей за полтора часа. А ходили сюда действительно очень состоятельные клиенты из самых высших кругов. Поэтому, возможно, и проработало заведение несколько месяцев — с такими доходами возможно организовать себе любую „крышу“», — сказал Чукреев. Через дорогу располагается правительственное здание, где в частности, находится областное министерство спорта.

По итогам рейда, в отдел увезли двух девушек. На них был составлен административный протокол. Сейчас силовики устанавливают владельцев сигарного клуба.

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В Екатеринбурга полицейские во время рейда накрыли сигарный клуб Revnost на Малышева, 103/1, в которой оказывались интимные услуги. Клиентами элитной проститутошной были состоятельные люди, при этом помещение находится под окнами правительственного здания. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Мы наведались в эту проститутошную, одну из самых элитных в Екатеринбурге. Средний прайс здесь составлял порядка 30 тысяч рублей за полтора часа. А ходили сюда действительно очень состоятельные клиенты из самых высших кругов. Поэтому, возможно, и проработало заведение несколько месяцев — с такими доходами возможно организовать себе любую „крышу“», — сказал Чукреев. Через дорогу располагается правительственное здание, где в частности, находится областное министерство спорта. По итогам рейда, в отдел увезли двух девушек. На них был составлен административный протокол. Сейчас силовики устанавливают владельцев сигарного клуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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