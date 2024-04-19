В Екатеринбурга полицейские во время рейда накрыли сигарный клуб Revnost на Малышева, 103/1, в которой оказывались интимные услуги. Клиентами элитной проститутошной были состоятельные люди, при этом помещение находится под окнами правительственного здания. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.
«Мы наведались в эту проститутошную, одну из самых элитных в Екатеринбурге. Средний прайс здесь составлял порядка 30 тысяч рублей за полтора часа. А ходили сюда действительно очень состоятельные клиенты из самых высших кругов. Поэтому, возможно, и проработало заведение несколько месяцев — с такими доходами возможно организовать себе любую „крышу“», — сказал Чукреев. Через дорогу располагается правительственное здание, где в частности, находится областное министерство спорта.
По итогам рейда, в отдел увезли двух девушек. На них был составлен административный протокол. Сейчас силовики устанавливают владельцев сигарного клуба.
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