СК завел уголовное дело против курганца, который уклонялся от армии

20 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело против уклониста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Каргапольского округа, которого подозревают в уклонении от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уголовное дело возбуждено против 20-летнего жителя Каргапольского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Уклонение от прохождения военной службы“. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подозреваемый в период с июня 2023 года по настоящее время не являлся в военкомат. Он был неоднократно уведомлен о необходимости явки и последствиях уклонения от призыва. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление, сбор и закрепление доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Каргапольского округа, которого подозревают в уклонении от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уголовное дело возбуждено против 20-летнего жителя Каргапольского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Уклонение от прохождения военной службы“. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подозреваемый в период с июня 2023 года по настоящее время не являлся в военкомат. Он был неоднократно уведомлен о необходимости явки и последствиях уклонения от призыва. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление, сбор и закрепление доказательств.