СК завел уголовное дело против курганца, который уклонялся от армии

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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Следственный комитет возбудил уголовное дело против уклониста Фото:

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Каргапольского округа, которого подозревают в уклонении от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уголовное дело возбуждено против 20-летнего жителя Каргапольского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Уклонение от прохождения военной службы“. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что подозреваемый в период с июня 2023 года по настоящее время не являлся в военкомат. Он был неоднократно уведомлен о необходимости явки и последствиях уклонения от призыва. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление, сбор и закрепление доказательств.

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Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Каргапольского округа, которого подозревают в уклонении от военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уголовное дело возбуждено против 20-летнего жителя Каргапольского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей „Уклонение от прохождения военной службы“. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что подозреваемый в период с июня 2023 года по настоящее время не являлся в военкомат. Он был неоднократно уведомлен о необходимости явки и последствиях уклонения от призыва. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление, сбор и закрепление доказательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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