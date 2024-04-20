Шумков: «голова» паводка ушла из Кургана в Белозерский округ

20 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

«Голова» паводка ушла из Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Из Кургана «голова» паводка ушла в Белозерский округ, который находится на 40 км ниже по течению реки Тобол. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в районе Кургана держится на отметке 1013 см уже 16 часов. «В данный момент, так называемая, „голова“ паводка прошла город Курган и находится в Белозерском округе, что на 40 км ниже по течению. В Кургане уровень воды составляет от 10,13 до 11 метров, что уже превышает исторические максимумы наводнения, которые были в 1994 году», — рассказал губернатор. В других муниципальных образования уровень воды от 7,8 метров до на юге и от 6 метров на севере области. Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие 2-3 дня. Такой прогноз дали в МЧС региона. По их данным, на реке Тобол ожидается умеренный рост воды в Белозерском округе от 10 до 50 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Кургана «голова» паводка ушла в Белозерский округ, который находится на 40 км ниже по течению реки Тобол. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в районе Кургана держится на отметке 1013 см уже 16 часов. «В данный момент, так называемая, „голова“ паводка прошла город Курган и находится в Белозерском округе, что на 40 км ниже по течению. В Кургане уровень воды составляет от 10,13 до 11 метров, что уже превышает исторические максимумы наводнения, которые были в 1994 году», — рассказал губернатор. В других муниципальных образования уровень воды от 7,8 метров до на юге и от 6 метров на севере области. Ранее URA.RU писало, что пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие 2-3 дня. Такой прогноз дали в МЧС региона. По их данным, на реке Тобол ожидается умеренный рост воды в Белозерском округе от 10 до 50 сантиметров.