МЧС дало прогноз пика паводка в Кургане

В Кургане пик паводка ожидают через 2-3 дня

20 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Кургане замедлился рост воды в Тоболе, уточнили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в ближайшие два-три дня ожидается пик паводка. Об этом сообщается в прогнозе регионального МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол держался на одной отметке 12 часов подряд. «В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в прогнозе. По реке Тобол у Белозерского округа ожидается умеренный рост уровня воды с превышением от 10 до 50 сантиметров. По Кургану и Кетовскому округу ожидается замедление роста уровня воды. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом глава региона заявлял в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в Тоболе на 8:00 20 апреля составляет 1013 сантиметров. Вся актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в ближайшие два-три дня ожидается пик паводка. Об этом сообщается в прогнозе регионального МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол держался на одной отметке 12 часов подряд. «В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в прогнозе. По реке Тобол у Белозерского округа ожидается умеренный рост уровня воды с превышением от 10 до 50 сантиметров. По Кургану и Кетовскому округу ожидается замедление роста уровня воды. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом глава региона заявлял в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в Тоболе на 8:00 20 апреля составляет 1013 сантиметров. Вся актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.