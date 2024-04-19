19 апреля 2024

МЧС дало прогноз пика паводка в Кургане

В Кургане пик паводка ожидают через 2-3 дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные снт за Кировским мостом. Курган
В Кургане замедлился рост воды в Тоболе, уточнили в МЧС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в ближайшие два-три дня ожидается пик паводка. Об этом сообщается в прогнозе регионального МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол держался на одной отметке 12 часов подряд.

«В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в прогнозе.

По реке Тобол у Белозерского округа ожидается умеренный рост уровня воды с превышением от 10 до 50 сантиметров. По Кургану и Кетовскому округу ожидается замедление роста уровня воды.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом глава региона заявлял в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в Тоболе на 8:00 20 апреля составляет 1013 сантиметров. Вся актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане в ближайшие два-три дня ожидается пик паводка. Об этом сообщается в прогнозе регионального МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол держался на одной отметке 12 часов подряд. «В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в прогнозе. По реке Тобол у Белозерского округа ожидается умеренный рост уровня воды с превышением от 10 до 50 сантиметров. По Кургану и Кетовскому округу ожидается замедление роста уровня воды. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом глава региона заявлял в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в Тоболе на 8:00 20 апреля составляет 1013 сантиметров. Вся актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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