В ХМАО открылась фотовыставка, посвященная военкорам Донбасса

В Ханты-Мансийске заработала выставка фотографий, посвященная работе военных корреспондентов в Донбассе. О мероприятии сообщают власти округа в соцсети.
«В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка „Верить! Любить! Жить!“ военных корреспондентов Донбасса. Это десятки документальных снимков, некоторые уже выставлялись в Донецке», — сообщается в telegram-канале властей Югры.
Особое место здесь на выставке занимает работы медсестры из ХМАО Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Фотоработы также будут показаны жителям Сургута, Нижневартовска и других городов округа.
Год назад выставка «Югра — Донбасс. Добровольцы» прошла в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывала о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин открывал мероприятие и выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад.
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