19 апреля 2024

В ХМАО открылась фотовыставка, посвященная военкорам Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, фотовыставка, музей боевой славы урала
Выставка, посвященная военкорам, открылась в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске заработала выставка фотографий, посвященная работе военных корреспондентов в Донбассе. О мероприятии сообщают власти округа в соцсети.

«В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка „Верить! Любить! Жить!“ военных корреспондентов Донбасса. Это десятки документальных снимков, некоторые уже выставлялись в Донецке», — сообщается в telegram-канале властей Югры.

Особое место здесь на выставке занимает работы медсестры из ХМАО Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Фотоработы также будут показаны жителям Сургута, Нижневартовска и других городов округа.

Год назад выставка «Югра — Донбасс. Добровольцы» прошла в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывала о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин открывал мероприятие и выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад.

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В Ханты-Мансийске заработала выставка фотографий, посвященная работе военных корреспондентов в Донбассе. О мероприятии сообщают власти округа в соцсети. «В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка „Верить! Любить! Жить!“ военных корреспондентов Донбасса. Это десятки документальных снимков, некоторые уже выставлялись в Донецке», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Особое место здесь на выставке занимает работы медсестры из ХМАО Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Фотоработы также будут показаны жителям Сургута, Нижневартовска и других городов округа. Год назад выставка «Югра — Донбасс. Добровольцы» прошла в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывала о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин открывал мероприятие и выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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