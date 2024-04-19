В ХМАО открылась фотовыставка, посвященная военкорам Донбасса

20 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Выставка, посвященная военкорам, открылась в Ханты-Мансийске Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске заработала выставка фотографий, посвященная работе военных корреспондентов в Донбассе. О мероприятии сообщают власти округа в соцсети. «В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка „Верить! Любить! Жить!“ военных корреспондентов Донбасса. Это десятки документальных снимков, некоторые уже выставлялись в Донецке», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Особое место здесь на выставке занимает работы медсестры из ХМАО Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Фотоработы также будут показаны жителям Сургута, Нижневартовска и других городов округа. Год назад выставка «Югра — Донбасс. Добровольцы» прошла в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывала о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин открывал мероприятие и выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске заработала выставка фотографий, посвященная работе военных корреспондентов в Донбассе. О мероприятии сообщают власти округа в соцсети. «В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка „Верить! Любить! Жить!“ военных корреспондентов Донбасса. Это десятки документальных снимков, некоторые уже выставлялись в Донецке», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Особое место здесь на выставке занимает работы медсестры из ХМАО Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Фотоработы также будут показаны жителям Сургута, Нижневартовска и других городов округа. Год назад выставка «Югра — Донбасс. Добровольцы» прошла в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывала о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин открывал мероприятие и выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад.