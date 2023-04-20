Басурин посетил выставку о добровольцах ХМАО. Фото

21 апреля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Басурин выразил благодарность организаторам выставки и добровольцам за их вклад Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин посетил в Ханты-Мансийске открытие выставки, посвященной добровольцам ХМАО, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры. «Выставка „Югра — Донбасс. Добровольцы“ открылась в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывает о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Полковник армии ДНР, общественный деятель Эдуард Басурин, посетил открытие», — говорится в сообщении. Бывший пресс-секретарь командования ДНР выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад. На выставке представлены фотографии и видео, отражающие деятельность добровольцев и журналистов в период гуманитарных миссий, а также предметы деятельности и быта волонтеров. В Ханты-Мансийске экспозиция продлится до 14 мая, затем она отправится в Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены Героев» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Басурин посетил открытие выставки о добровольцах из Югры telegram-канал «Югра. Официально»

Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин посетил в Ханты-Мансийске открытие выставки, посвященной добровольцам ХМАО, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры. «Выставка „Югра — Донбасс. Добровольцы“ открылась в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывает о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Полковник армии ДНР, общественный деятель Эдуард Басурин, посетил открытие», — говорится в сообщении. Бывший пресс-секретарь командования ДНР выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад. На выставке представлены фотографии и видео, отражающие деятельность добровольцев и журналистов в период гуманитарных миссий, а также предметы деятельности и быта волонтеров. В Ханты-Мансийске экспозиция продлится до 14 мая, затем она отправится в Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены Героев» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации.