20 апреля 2023
19 апреля 2023

Басурин посетил выставку о добровольцах ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Басурин выразил благодарность организаторам выставки и добровольцам за их вклад Фото:

Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин посетил в Ханты-Мансийске открытие выставки, посвященной добровольцам ХМАО, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры.

«Выставка „Югра — Донбасс. Добровольцы“ открылась в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывает о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Полковник армии ДНР, общественный деятель Эдуард Басурин, посетил открытие», — говорится в сообщении. Бывший пресс-секретарь командования ДНР выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад.

На выставке представлены фотографии и видео, отражающие деятельность добровольцев и журналистов в период гуманитарных миссий, а также предметы деятельности и быта волонтеров. В Ханты-Мансийске экспозиция продлится до 14 мая, затем она отправится в Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены Героев» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Басурин посетил открытие выставки о добровольцах из Югры
Басурин посетил открытие выставки о добровольцах из Югры

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Бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин посетил в Ханты-Мансийске открытие выставки, посвященной добровольцам ХМАО, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры. «Выставка „Югра — Донбасс. Добровольцы“ открылась в Ханты-Мансийске. Экспозиция рассказывает о жителях Югры, которые помогают восстановлению мира на территории Донбасса. Полковник армии ДНР, общественный деятель Эдуард Басурин, посетил открытие», — говорится в сообщении. Бывший пресс-секретарь командования ДНР выразил благодарность организаторам, а также всем участникам добровольческих миссий за их неоценимый вклад. На выставке представлены фотографии и видео, отражающие деятельность добровольцев и журналистов в период гуманитарных миссий, а также предметы деятельности и быта волонтеров. В Ханты-Мансийске экспозиция продлится до 14 мая, затем она отправится в Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставка «Жены Героев» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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