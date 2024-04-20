Где в Кургане берут глину для укрепления дамбы. Фото, видео

Курганские власти ежедневно вывозят тонны глины для укрепления дамб

20 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

На КАМАЗах глину вывозят для укрепления курганских дамб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В курганских карьерах рядом с «Малиновыми высотами» собирают глину. Ее потом увозят для укрепления дамб в городе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На месте работают специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Глину увозят на КАМАЗах и другой технике. Работают ежедневно и сегодня тоже будут возить глину на дамбы. Техника возит примерно по 25-30 тонн глины», — рассказал URA.RU один из рабочих на карьере. Отмечается, что с восьми утра на точке, где берут глину, уже побывало 82 крупные машины. Ежедневно вывозят около тысячи тонн глины. Пока рабочим неизвестно, куда глина после масштабного паводка отравится. По одном из версий, ее могут вернуть на карьер, но корреспонденту пока эту информацию не подтвердили и не опровергли. С журналистом также поделились, что в мешках, которыми укрепляют дамбы, находится не песок, а глина. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе уже продолжительное время держится на одном уровне. Впервые заметили снижение показателя воды в Тоболе 19 апреля. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все важные и актуальные события к этому часу редакция URA.RU публикует в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганских карьерах рядом с «Малиновыми высотами» собирают глину. Ее потом увозят для укрепления дамб в городе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На месте работают специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства города. Глину увозят на КАМАЗах и другой технике. Работают ежедневно и сегодня тоже будут возить глину на дамбы. Техника возит примерно по 25-30 тонн глины», — рассказал URA.RU один из рабочих на карьере. Отмечается, что с восьми утра на точке, где берут глину, уже побывало 82 крупные машины. Ежедневно вывозят около тысячи тонн глины. Пока рабочим неизвестно, куда глина после масштабного паводка отравится. По одном из версий, ее могут вернуть на карьер, но корреспонденту пока эту информацию не подтвердили и не опровергли. С журналистом также поделились, что в мешках, которыми укрепляют дамбы, находится не песок, а глина. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе уже продолжительное время держится на одном уровне. Впервые заметили снижение показателя воды в Тоболе 19 апреля. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все важные и актуальные события к этому часу редакция URA.RU публикует в онлайн-трансляции.