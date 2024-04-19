19 апреля 2024

Аномально жаркая погода в Екатеринбурге побила 42-летний рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Екатеринбуржцы проводят этот день на пляже Фото:

Екатеринбург переживает аномальную жару, которая побила 42-летний рекорд температурных показателей. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге превышен суточный рекорд максимальной температуры +26,4 градуса для 20 апреля. Он был установлен в 1982 году», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также он отметил, что дневной максимум по области, скорее всего, будет выше +30. Но с завтрашнего дня температура пойдет на спад, в скором времени ожидаются заморозки.

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Екатеринбург переживает аномальную жару, которая побила 42-летний рекорд температурных показателей. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге превышен суточный рекорд максимальной температуры +26,4 градуса для 20 апреля. Он был установлен в 1982 году», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также он отметил, что дневной максимум по области, скорее всего, будет выше +30. Но с завтрашнего дня температура пойдет на спад, в скором времени ожидаются заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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