Аномально жаркая погода в Екатеринбурге побила 42-летний рекорд

Екатеринбуржцы проводят этот день на пляже
Екатеринбург переживает аномальную жару, которая побила 42-летний рекорд температурных показателей. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге превышен суточный рекорд максимальной температуры +26,4 градуса для 20 апреля. Он был установлен в 1982 году», — пишет Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Также он отметил, что дневной максимум по области, скорее всего, будет выше +30. Но с завтрашнего дня температура пойдет на спад, в скором времени ожидаются заморозки.
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