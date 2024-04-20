В Кургане на время паводка назначили еще один дополнительный поезд

Бесплатные поезда запустили на время паводка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане назначили еще один дополнительный поезд до Утяка на время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«Назначен еще один дополнительный поезд на период паводка. Время отправление со станции Утяк — 12:10, прибытие в Курган в 12:40. Из Кургана поезд отправляется в 13:50, а прибывает в Утяк в 14:20», — указано в telegram-канале ЮУЖД.
Организация бесплатно перевозит пассажиров дополнительными рейсами по маршруту Курган — Утяк. Расписание поездов:
- №8772 Отправление из Кургана в 06:24, прибытие в Утяк в 06:54;
- №8774 Отправление из Кургана в 11:05, прибытие в Утяк в 11:35;
- №8776 Отправление из Кургана в 13:50, прибытие в Утяк в 14:20;
- №8776 Отправление из Кургана в 19:10, прибытие в Утяк в 19:40;
- №8771 Отправление из Утяка в 8:30, прибытие в Курган в 9:00;
- №8773 Отправление из Утяка в 12:10, прибытие в Курган в 12:40;
- №8773 Отправление из Утяка в 17:00, прибытие в Курган в 17:30;
- №8775 Отправление из Утяка в 20:15, прибытие в Курган в 20:45.
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