В Кургане на время паводка назначили еще один дополнительный поезд

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Бесплатные поезда запустили на время паводка Фото:
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В Кургане назначили еще один дополнительный поезд до Утяка на время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Назначен еще один дополнительный поезд на период паводка. Время отправление со станции Утяк — 12:10, прибытие в Курган в 12:40. Из Кургана поезд отправляется в 13:50, а прибывает в Утяк в 14:20», — указано в telegram-канале ЮУЖД.

Организация бесплатно перевозит пассажиров дополнительными рейсами по маршруту Курган — Утяк. Расписание поездов:

  • №8772 Отправление из Кургана в 06:24, прибытие в Утяк в 06:54;
  • №8774 Отправление из Кургана в 11:05, прибытие в Утяк в 11:35;
  • №8776 Отправление из Кургана в 13:50, прибытие в Утяк в 14:20;
  • №8776 Отправление из Кургана в 19:10, прибытие в Утяк в 19:40;
  • №8771 Отправление из Утяка в 8:30, прибытие в Курган в 9:00;
  • №8773 Отправление из Утяка в 12:10, прибытие в Курган в 12:40;
  • №8773 Отправление из Утяка в 17:00, прибытие в Курган в 17:30;
  • №8775 Отправление из Утяка в 20:15, прибытие в Курган в 20:45.

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В Кургане назначили еще один дополнительный поезд до Утяка на время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «Назначен еще один дополнительный поезд на период паводка. Время отправление со станции Утяк — 12:10, прибытие в Курган в 12:40. Из Кургана поезд отправляется в 13:50, а прибывает в Утяк в 14:20», — указано в telegram-канале ЮУЖД. Организация бесплатно перевозит пассажиров дополнительными рейсами по маршруту Курган — Утяк. Расписание поездов:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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