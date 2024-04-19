19 апреля 2024

Над Екатеринбургом заметили северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Астрономы будут изучать явление, возникшее в Екатеринбурге в ночь на 20 апреля Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля жители заметили северное сияние. Фотографии необычного природного явления расходятся по соцсетям.

«Это полярное сияние — уже третье в этом году, в целом это не редкость, в прошлому году сияние также было в двадцатых числах апреля. Будут еще более крупные полярные сияния, но ближе к осени», — рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

Он подчеркнул, что из города явление видно было не так хорошо как за городом. Но коллеге Санакоева удалось сделать фото полярного сияния из Коуровской астрономической обсерватории УрФУ.

Это уже третье северное сияние за год
Это уже третье северное сияние за год

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В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля жители заметили северное сияние. Фотографии необычного природного явления расходятся по соцсетям. «Это полярное сияние — уже третье в этом году, в целом это не редкость, в прошлому году сияние также было в двадцатых числах апреля. Будут еще более крупные полярные сияния, но ближе к осени», — рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. Он подчеркнул, что из города явление видно было не так хорошо как за городом. Но коллеге Санакоева удалось сделать фото полярного сияния из Коуровской астрономической обсерватории УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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